ЗСУ на сході критично не вистачає людей і снарядів – WSJ

Українські солдати в деяких районах поступаються чисельністю.

Українські Сили оборони в Донецькій області продовжують піддаватися посиленим атакам з боку російських військ, незважаючи на вторгнення України на територію росії.

Про це пише The Wall Street Journal.

Курська операція України вперше за майже рік дала Києву тактичну ініціативу, однак для її проведення Україні довелося перекинути війська і зброю зі своїх і без того напружених ділянок фронту.

Військові на сході розповідають WSJ, що ситуація стає дедалі важчою протягом усього літа, і немає жодних ознак того, що російські війська послаблюють свої позиції з моменту початку вторгнення під Курськ. Крім того, вони, як і раніше, відчувають гостру нестачу артилерійських боєприпасів: у деяких районах росія має перевагу в артилерійському обстрілі 10 до 1.

"Якщо на позиції має бути п'ять-шість осіб, то в нас буде двоє-троє", - каже один із військових.