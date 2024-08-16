ЗСУ на сході критично не вистачає людей і снарядів – WSJ
16 серпня 2024, 13:52
Фото: Генштаб ЗСУ
Українські солдати в деяких районах поступаються чисельністю.
Українські Сили оборони в Донецькій області продовжують піддаватися посиленим атакам з боку російських військ, незважаючи на вторгнення України на територію росії.
Про це пише The Wall Street Journal.
Курська операція України вперше за майже рік дала Києву тактичну ініціативу, однак для її проведення Україні довелося перекинути війська і зброю зі своїх і без того напружених ділянок фронту.
Військові на сході розповідають WSJ, що ситуація стає дедалі важчою протягом усього літа, і немає жодних ознак того, що російські війська послаблюють свої позиції з моменту початку вторгнення під Курськ. Крім того, вони, як і раніше, відчувають гостру нестачу артилерійських боєприпасів: у деяких районах росія має перевагу в артилерійському обстрілі 10 до 1.
"Якщо на позиції має бути п'ять-шість осіб, то в нас буде двоє-троє", - каже один із військових.
За його словами, людей не вистачає настільки, що в окопи направляють кухарів, механіків та інший тиловий персонал.
"Це питання часу, коли ворог знайде слабке місце", - зазначає він.
Командир 21-го батальйону з позивним Кучер сказав, що коли його бійці прибули в район Красногорівки навесні, у них було приблизно стільки ж людей, скільки в росіян. Зараз, за його словами, перевага в живій силі у росіян становить приблизно п'ять до одного. Тільки близько 20 % втрат його батальйону замінюються новобранцями.
За словами Кучера, зараз солдати змушені довше затримуватися в окопах, тому що на зміну їм не приходять свіжі бійці. Також військові скаржаться на брак боєприпасів
"У нас є наказ стріляти тільки по стаціонарних цілях", - каже один із військових, які працюють під Покровськом. "Нам доводиться чекати, поки танк зупиниться, перш ніж ми зможемо його підбити".
За його словами, його підрозділ покладається на дрони з вибухівкою, щоб заповнити брак артилерії. Але ефективність безпілотників знижується, оскільки російські війська стали активніше використовувати електронні глушилки. Тепер тільки близько половини безпілотників досягають своїх цілей.