ЗСУ пішли в локальний контрнаступ після відключення Starlink у росіян — The Telegraph

Тим часом рішення кремля про обмеження Telegram ще більше ослабило комунікаційні можливості окупантів.

Сили оборони скористалися вимкненням для росіян терміналів Starlink, яке призвело до падіння управління військами, і пішли у локальний контрнаступ на кількох ділянках — між південним Добропіллям і північною Варварівкою, поблизу Тернуватого, Залізничного, недалеко від кордону між Дніпропетровською та Запорізькою областями — щоб відновити зв'язок між позиціями.

У The Telegraph наголошують, що після паралізації терміналів зв'язок втратили понад 90% російських сил.

Та комунікації ворога постраждали не лише через це. Згодом у кремлі ухвалили рішення ввести нові обмеження на використання месенджера Telegram, яким окупанти також активно користуються.

Україна тим часом не лише активізувала локальні контратаки, але й удари по військових об'єктах всередині рф. Для прикладу, ракети "Фламінго" полетіли по одному з найбільших складів боєприпасів рф під Волгоградом, було атаковано ракетний завод в Тамбовській області, а також знищено 6000 БпЛА під Суджею у Курській області. Журналісти називають це однією з найбільших втрат москви на сьогодні.

