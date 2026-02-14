Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ЗСУ пішли в локальний контрнаступ після відключення Starlink у росіян — The Telegraph

14 лютого 2026, 11:57
ЗСУ пішли в локальний контрнаступ після відключення Starlink у росіян — The Telegraph
Тим часом рішення кремля про обмеження Telegram ще більше ослабило комунікаційні можливості окупантів.

Сили оборони скористалися вимкненням для росіян терміналів Starlink, яке призвело до падіння управління військами, і пішли у локальний контрнаступ на кількох ділянках — між південним Добропіллям і північною Варварівкою, поблизу Тернуватого, Залізничного, недалеко від кордону між Дніпропетровською та Запорізькою областями — щоб відновити зв'язок між позиціями.

У The Telegraph наголошують, що після паралізації терміналів зв'язок втратили понад 90% російських сил. 

Та комунікації ворога постраждали не лише через це. Згодом у кремлі ухвалили рішення ввести нові обмеження на використання месенджера Telegram, яким окупанти також активно користуються. 

Україна тим часом не лише активізувала локальні контратаки, але й удари по військових об'єктах всередині рф. Для прикладу, ракети "Фламінго" полетіли по одному з найбільших складів боєприпасів рф під Волгоградом, було атаковано ракетний завод в Тамбовській області, а також знищено 6000 БпЛА під Суджею у Курській області. Журналісти називають це однією з найбільших втрат москви на сьогодні. 

Після відключення супутникового інтернет-з'єднання Starlink для російських солдатів на фронті майже 90 відсотків російських підрозділів втратили зв'язок. російські військові блогери повідомляли, що через блокування терміналів Starlink практично на всіх фронтах командування військами стало утрудненим, і "зв'язок у хаосі".

