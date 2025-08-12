Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ЗСУ знищили потужний російський радар у Криму з радіусом дії 350 км

12 серпня 2025, 14:55
ЗСУ знищили потужний російський радар у Криму з радіусом дії 350 км
Фото: з вільного доступу
Військові наголосили, що знищення цього радару послабить застосування окупантами авіації.

У тимчасово окупованій Абрикосівці у Криму два дні тому підрозділи Руху опору Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили стаціонарний трасовий радіолокаційний комплекс ТРЛК-10 "Скала-М" російської окупаційної армії.

Про це інформують ССО. 

Військові пояснили, що радіус дії цього радянсько-російського комплексу становить до 350 кілометрів, він призначений для того, щоб здійснювати контроль над повітряним рухом у небі.

"Зокрема, на маршрутах і в підходових зонах, що робить його важливим компонентом системи управління повітряним рухом", - йдеться в повідомленні.

У ССО наголосили, що ТРЛК-10 "Скала-М" має первинні та вторинні можливості детекції повітряних цілей. Військові зазначають, що знищення цієї військової цілі суттєво послабить застосування окупаційною армією авіації, якою вона завдає ударів по мирному населенню та цивільній інфраструктурі.

