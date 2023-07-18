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ПОЛІТИКА

Зустріч G20 в Індії завершиться без комюніке через розбіжності щодо війни в Україні – Reuters

18 липня 2023, 12:45
Зустріч G20 в Індії завершиться без комюніке через розбіжності щодо війни в Україні – Reuters
Джерело: theprint.in/india
Більшість західних країн наполягають на рішучому засудженні війни рф, тоді як сама росія та Китай — проти.

Дводенні переговори міністрів фінансів країн G20 в Індії, ймовірно, завершаться у вівторок, 18 липня, без спільної заяви через розбіжності щодо війни рф проти України. 

Про це повідомляє Reuters.

Під час головування в G20 Індія сподівається досягти консенсусу щодо реформ міжнародних банків, глобального керівного принципу щодо криптовалют і прискорити вирішення боргових проблем вразливих країн, але розкол позицій навколо війни рф проти України залишається.

"Весь наш порядок денний просувається вперед і приймається всіма", - заявив урядовець Індії на умовах анонімності.

Більшість західних країн, включаючи США, Велику Британію, Німеччину і Францію, наполягали на рішучому засудженні росії і її війни проти України, в той час, як рф та її союзник Китай виступали проти будь-якого такого кроку, додав чиновник.

Індія, як країна, що приймає зустріч, не змогла підготувати остаточне комюніке, прийнятне для всіх членів, заявив чиновник, оскільки деякі члени групи наполягали на тому, щоб називати конфлікт війною, в той час, як росія називає своє вторгнення "спеціальною військовою операцією".

З початку повномасштабної війни рф проти України Індія займає переважно “нейтральну” позицію, відмовившись звинувачувати росію у вторгненні і закликаючи до дипломатичного вирішення. При цьому, країна збільшила закупівлі російської нафти.

У суботу, 15 липня, індійський чиновник заявив Reuters, що встановлення миру між Україною та рф виходить за межі компетенції G20, і такі зусилля найкраще докладати в межах ООН і шляхом двосторонніх переговорів.

Раніше цього тижня міністр фінансів США Джанет Єллен сказала, що підтримка України з боку Вашингтона є непохитною, і однією з основних цілей цього року є боротьба з намаганнями росії обійти санкції.

Чергові переговори в Індії стали третьою зустріччю міністрів фінансів країн G20 під час головування Індії. Індія не змогла підготувати спільну заяву з жодного з ключових напрямків, відколи перебрала на себе головування в G20 у грудні минулого року.

Деякі чиновники заявили, що гострота дискусії була меншою, ніж під час перших зустрічей у Бенгалуру в лютому, хоча країни залишалися твердими у своїх позиціях.

Після завершення зустрічей у Бенгалуру відсутність консенсусу між членами G20 призвела до того, що Індія вдалася до випуску "резюме та підсумкового документа", в якому просто підсумувала дводенні переговори і перерахувала розбіжності.

війна в УкраїніІндія G20

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