Зустріч Орбана із Зеленським відбудеться лише після виконання Києвом умов Будапешта – Сіярто

Очільник МЗС Угорщини виступив із заявою на наступний день після зустрічі зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що до зустрічі між прем'єр-міністром Угорщини та президентом України залишився "довгий шлях", і що вона відбудеться після виконання Києвом умов Будапешта, повідомляє The Guardian.

Сіярто виступив із заявою на наступний день після зустрічі зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою та главою ОПУ Андрієм Єрмаком в Ужгороді. Угорський міністр зазначив: якщо Україна виконає умови Угорщини, це створить "чистий аркуш" у двосторонніх відносинах і дозволить провести зустріч на найвищому рівні.

Інший посадовець угорського МЗС – держсекретар Тамаш Менцер, якого цитує угорський портал Hirado, також заявив, що прем'єр-міністр Угорщини та президент України мають зустрітися, коли відносини увійдуть у нову фазу.

Він сказав, що якщо буде призначена дата зустрічі, це означатиме, що закарпатські угорці отримали свої права назад.

Сіярто також підтвердив зміну позиції угорського уряду і заявив, що Будапешт відкритий для використання бюджету Європейського Союзу для запропонованого пакету допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро, якщо він буде переглядатися щорічно і потребуватиме одностайності країн-членів.

Глава МЗС України на пресконференції за підсумками переговорів із Сіярто заявив, що вони були відвертими, але конструктивними.

Нагадаємо, 29 січня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто приїжджав до Ужгорода, де зустрівся главою МЗС України Дмитром Кулебою та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. Чиновники зазначили, що переговори стосуватимуться нормалізації українсько-угорських відносин.