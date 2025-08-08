Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Зустріч Трампа і путіна може відбутися наприкінці наступного тижня — Sky News

08 серпня 2025, 19:54
путін з Трампом, фото: Jorge Silva / Reuters
Серед можливих місць зустрічі — Угорщина та Італія.

Зустріч Дональда Трампа та владіміра путіна попередньо запланована на кінець наступного тижня. Місце ще обговорюється, але можливі варіанти включають ОАЕ, Угорщину, Швейцарію та Рим.

Про це пише Sky News з посиланням на чиновника Білого дому.

Зазначається, що подальші деталі чи логістика досі незрозумілі та нестабільні. Також невідома поки точна дата та участь президента Володимира Зеленського.

Вказується, що росіяни надали список вимог щодо потенційного припинення вогню. Зараз Вашингтон намагається отримати згоду від України та Європи.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Вашингтон і москва прагнуть досягти угоди про припинення війни в Україні, яка б закріпила окупацію росією територій, захоплених під час повномасштабного вторгнення. Також Fox News з посиланням на джерела зазначало, що очільник кремля владімір путін та президент США Дональд Трамп можуть провести саміт в Римі в понеділок, 11 серпня. Крім того, Трамп особисто обговорив з прем'єркою Італії Мелоні можливість зустрічі з путіним у Римі.

війнаВладімір ПутінДональд Трамппереговори

