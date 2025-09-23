Зустріч Зеленського і Трампа не призведе до жодних легких рішень – Reuters

Україна готується до нового етапу війни, в якому їй доведеться більше покладатися на власні сили

Український президент Володимир Зеленський перебуває з візитом у США, де планує зустрітися з Дональдом Трампом у вівторок, а також виступити в ООН у середу вранці з метою отримати більшу підтримку від союзників. Однак, від цього візиту не слід чекати особливих чудес.

Як зазначає видання, є ознаки того, що Україна готується до нового етапу війни, в якому іноземна підтримка скоротиться, і країні доведеться більше покладатися на власні сили. Так, український аналітичний центр, який раніше вивчав росію для визначення цілей для урядових санкцій, тепер займається аналітикою, що допомагає військовим обирати цілі для ударів безпілотників, повідомив один зі співробітників.

За даними співрозмовника Reuters, Україна не тільки зіткнулася з невдачами в санкціях і скороченням допомоги США, а й може втратити підтримку деяких інших союзників у Європі.