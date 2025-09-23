Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Зустріч Зеленського і Трампа не призведе до жодних легких рішень – Reuters

23 вересня 2025, 11:54
Зустріч Зеленського і Трампа не призведе до жодних легких рішень – Reuters
Фото: apnews.com
Україна готується до нового етапу війни, в якому їй доведеться більше покладатися на власні сили
Український президент Володимир Зеленський перебуває з візитом у США, де планує зустрітися з Дональдом Трампом у вівторок, а також виступити в ООН у середу вранці з метою отримати більшу підтримку від союзників. Однак, від цього візиту не слід чекати особливих чудес.
 
Про це пише Reuters.
 
Як зазначає видання, є ознаки того, що Україна готується до нового етапу війни, в якому іноземна підтримка скоротиться, і країні доведеться більше покладатися на власні сили. Так, український аналітичний центр, який раніше вивчав росію для визначення цілей для урядових санкцій, тепер займається аналітикою, що допомагає військовим обирати цілі для ударів безпілотників, повідомив один зі співробітників.
 
За даними співрозмовника Reuters, Україна не тільки зіткнулася з невдачами в санкціях і скороченням допомоги США, а й може втратити підтримку деяких інших союзників у Європі.
 
При цьому українські чиновники представляли свою роботу до приїзду Зеленського в США як прагматичну дипломатію, а не як підготовку до вирішальної поїздки.
 
"Нью-Йорк стає майданчиком кожного вересня. Це надзвичайно важливе місце. Хотілося б, щоб це було більш доцільно, але простих рішень конфліктів такого масштабу ніколи не буде. Тому я думаю, що з Нью-Йорка ми всі не повернемося з легкими рішеннями. І ми продовжимо старанно працювати після Нью-Йорка", - заявив агентству Reuters перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.
 
Високопоставлений європейський дипломат заявив, що обмін розвідданими зі США і новий механізм закупівлі Україною американської зброї мають вирішальне значення для успіхів ЗСУ на полі бою.
 
Водночас, за словами дипломата, Україна зараз займає більш впевнену позицію в питаннях озброєнь, про що свідчить менш напружений тон недавніх публічних заяв Зеленського.
 
Зі свого боку колишній високопоставлений український чиновник засумнівався в тому, що Трамп узагалі запровадить санкції проти росії, і заявив, що Україні було б краще зосередитися на зміцненні своїх збройних сил.
 
Він зневажливо поставився до багатотижневих переговорів між Європою, США та Україною про гарантії безпеки для захисту України в післявоєнному врегулюванні, порівнявши цей процес із ритуальним танцем: "Було б дуже красиво, якби не вбивали людей".

 

Дональд Трампвійна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

Останні матеріали

Белградський урок солідарності. Молодь, університети та суспільство за верховенство права – Тімоті Снайдер
Політика
Белградський урок солідарності. Молодь, університети та суспільство за верховенство права – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 23 вересня 2025, 12:45
ЗСУ демонструють тактичні успіхи на Сумщині та біля Добропілля. Втрати рф ростуть, пальне дорожчає, еліту прибирають – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
ЗСУ демонструють тактичні успіхи на Сумщині та біля Добропілля. Втрати рф ростуть, пальне дорожчає, еліту прибирають – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 23 вересня 2025, 07:46
НАТО прокинеться лише після
Політика
НАТО прокинеться лише після "масової загибелі людей" на своїй території. Про що попереджає колишній президент Естонії Тоомас Ілвес – LBC
Переклад iPress – 22 вересня 2025, 15:44
Зброя в дефіциті, довіра теж. США поставили на паузу продажі зброї до Європи, дбаючи про власні склади – The Atlantic
Політика
Зброя в дефіциті, довіра теж. США поставили на паузу продажі зброї до Європи, дбаючи про власні склади – The Atlantic
Переклад iPress – 22 вересня 2025, 12:05
Міф про
Політика
Міф про "російський каток" провалився. Українська гнучкість проти російської інертності – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 21 вересня 2025, 21:49
Арктика як полігон. Сезонний експеримент Китаю та його довгострокова ціна – Politico
Політика
Арктика як полігон. Сезонний експеримент Китаю та його довгострокова ціна – Politico
Переклад iPress – 19 вересня 2025, 16:42
Хто володітиме новинами завтра. Як мільярдер Трампа скуповує медіа, і чим це загрожує крихкій американській демократії – Вільям Д. Коган
Політика
Хто володітиме новинами завтра. Як мільярдер Трампа скуповує медіа, і чим це загрожує крихкій американській демократії – Вільям Д. Коган
Переклад iPress – 19 вересня 2025, 11:42
Дронове вторгнення путіна до Польщі та китайський фактор. Чи затягують війну в Україні насамперед в інтересах Пекіна? – Голман Дженкінс
Політика
Дронове вторгнення путіна до Польщі та китайський фактор. Чи затягують війну в Україні насамперед в інтересах Пекіна? – Голман Дженкінс
Переклад iPress – 19 вересня 2025, 08:12
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється