Зустріч Зеленського і Трампа цього тижня не відбудеться
Зустріч президентів України Володимира Зеленського та США Дональда Трампа у зв’язку з обговоренням "мирного плану" США щодо припинення війни цього тижня не запланована.
Про це повідомляє Суспільне з посиланням на джерела у Білому домі.
Раніше у ЗМІ з’являлась інформація, що зустріч може відбутися через бажання Трампа отримати згоду України на план до 27 листопада, після того як у мережу потрапила версія документа з 28 пунктів.
Джерела Суспільного підтвердили, що цього тижня двосторонніх переговорів між Зеленським і Трампом не буде.
Нагадаємо, вихідними у Женеві відбулися перемовини США та України щодо проєкту плану, після яких у документ внесли корективи, що суттєво змінили його на користь України.
Минулого тижня ми писали, що США вимагають від України погодитися на "мирний план" до 27 листопада.