Зустріч Зеленського і Трампа цього тижня не відбудеться

Попри обговорення "мирного плану" США щодо України, двосторонніх переговорів між президентами України та США у цей тиждень не заплановано.

Зустріч президентів України Володимира Зеленського та США Дональда Трампа у зв’язку з обговоренням "мирного плану" США щодо припинення війни цього тижня не запланована.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на джерела у Білому домі.

Раніше у ЗМІ з’являлась інформація, що зустріч може відбутися через бажання Трампа отримати згоду України на план до 27 листопада, після того як у мережу потрапила версія документа з 28 пунктів.

Джерела Суспільного підтвердили, що цього тижня двосторонніх переговорів між Зеленським і Трампом не буде.

Нагадаємо, вихідними у Женеві відбулися перемовини США та України щодо проєкту плану, після яких у документ внесли корективи, що суттєво змінили його на користь України.

Минулого тижня ми писали, що США вимагають від України погодитися на "мирний план" до 27 листопада.