Звичайні ліки, зокрема антибіотики є дефіцитними в Європі — Politico

З кінця 2022 року країни ЄС повідомляють про серйозні проблеми з постачанням деяких важливих ліків, багато з яких зараз у дефіциті.

В POLITICO розповіли про те, наскільки ця проблема серйозна і що робиться для її вирішення.

В опитуванні груп, що представляють аптеки в 29 європейських країнах, включаючи ЄС, а також Туреччину, Косово, Норвегію та Північну Македонію, майже чверть країн повідомили про дефіцит понад 600 препаратів, а 20 відсотків - про дефіцит 200-300 препаратів. Три чверті країн заявили, що цієї зими дефіцит був гіршим, ніж рік тому. Групи в чотирьох країнах повідомили, що дефіцит ліків був пов'язаний зі смертельними випадками.

Ця картина підкріплена даними регуляторних органів. Влада Бельгії повідомляла про дефіцит майже 300 лікарських засобів. У Німеччині - 408, а в Австрії наразі в аптеках не можна купити понад 600 препаратів. В Італії список ще довший - понад три тисячі препаратів, хоча багато з них є різними формами одного і того ж лікарського засобу.

Антибіотики, зокрема, амоксицилін, який використовується для лікування респіраторних інфекцій у дефіциті в країнах Європи. Інші класи ліків, зокрема сиропи від кашлю, парацетамол для дітей та ліки від тиску, також є дефіцитними.

Це поєднання підвищеного попиту та зниженої пропозиції. Сезонні інфекції - грип та респіраторно-синцитіальний вірус (РСВ) в першу чергу, почалися раніше і проходять сильніше, ніж зазвичай. Також спостерігається незвичний спалах захворювання горла, спричиненого стрептококом А, серед дітей. Експерти вважають, що незвично високий рівень захворюваності пов'язаний з ослабленням імунної системи, яка через локдауни більше не знайома з деякими мікробами, що оточують людей у повсякденному житті. Ця важка зима, після кількох спокійних років (за винятком COVID-19), застала виробників ліків зненацька і вони виявилися непідготовленими.

Інфляція та енергетична криза також тиснули на фармацевтичні компанії, впливаючи на пропозицію.

Деякі країни гальмують експорт, щоб захистити внутрішні поставки. У листопаді минулого року регулятор лікарських засобів у Греції розширив список препаратів, перепродаж яких в інші країни - так звана паралельна торгівля, буде заборонена. Румунія тимчасово зупинила експорт деяких антибіотиків та дитячих знеболювальних.

Уряд Німеччини розглядає можливість змін до законодавства з метою пом'якшення вимог до закупівель, які наразі змушують медичні страхові компанії купувати ліки там, де вони найдешевші, концентруючи пропозицію в руках кількох найбільш конкурентоспроможних за ціною виробників.

Нідерланди нещодавно запровадили закон, який вимагає від постачальників мати шеститижневий запас ліків на випадок дефіциту, у Швеції уряд пропонує аналогічні правила.

Виступаючи перед комітетом з питань охорони здоров'я Європейського парламенту головний чиновник Комісії з питань охорони здоров'я Сандра Галліна, заявила, що хоче "дещо відкинути ідею про те, що існує величезний дефіцит", додавши, що є альтернативні ліки, які можна використати.

Інші вважають, що ситуація з часом покращиться.

"Я думаю, що вона вирішиться сама собою, але це залежить від піку інфекцій. Якщо ми досягнемо піку, пропозиція швидко відновиться. Якщо ні, то, ймовірно, це не найкращий сценарій", - сказав генеральний директор організації "Ліки для Європи" Адріан ван ден Ховен.

Раніше повідомлялось, що в Україні вперше зафіксували новий штам коронавірусу "Кракен".