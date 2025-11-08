Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Зятю Трампа дозволили звести готель на місці колишнього генштабу Югославії у Белграді

08 листопада 2025, 15:36
На її місці компанія, пов’язана із зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером, планує звести готель і житловий комплекс.

Парламент Сербії ухвалив закон, який спрощує демонтаж зруйнованої будівлі колишнього Генерального штабу Югославії у Белграді. На її місці планує звести розкішний готель компанія, пов’язана із Джаредом Кушнером — зятем колишнього президента США Дональда Трампа. 

Про це повідомила Балканська служба Радіо Свобода.

Закон, ухвалений Народною скупщиною, має статус lex specialis, тобто спеціального акту, який має пріоритет над загальними законами у врегулюванні спірних питань. Він дозволяє спрощену процедуру знесення будівлі генштабу та відкриває шлях до забудови території в центрі сербської столиці.

Минулого року стало відомо, що ділянку планують передати компанії Affinity Partners, пов’язаній із Кушнером, у безкоштовну оренду на 99 років. Проєкт передбачає спорудження готельно-житлового комплексу та музею.

Втім, реалізація проєкту супроводжується скандалами. У травні сербського чиновника звинуватили у підробці документів на користь Affinity Partners, що призупинило процес.

Крім того, будівля колишнього генштабу має для багатьох сербів символічне значення її вважають символом стійкості країни перед агресією НАТО у 1999 році. Через це в Белграді неодноразово проходили акції протесту проти забудови цієї ділянки.

 

