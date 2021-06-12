Американець випадково вщент спалив свій будинок, намагаючись викурити змій
Про це пише The Washington Post, зазначає Громадське.
Інцидент стався ще наприкінці листопада. Чоловік почав за допомогою вугілля поширювати дим у підвалі, проте робив це занадто близько до легкозаймистих матеріалів.
Коли спалахнуло полум'я, нікого вдома не було. Боротися із вогнем довелося 75 пожежникам, а збитки для власника будинку сягнули приблизно мільйона доларів.
Будинок під час пожежі
Фото: Twitter / Pete Piringer
Зрештою в уламках будівлі виявили останки лише однієї змії - її шкури. Ще одна змія виявилася живою - вона вилізла з фундаменту. Тварину випустили в ліс. Доля інших змій залишилася невідомою.
Герпетолог Вірджинії Джон Клеопфер пояснив, що викурювати змій димом - не найкраща ідея. Навіть якщо тварини втечуть, то після пожежі повернуться. Не боротися в такий спосіб зі зміями порадили й пожежники: радять викликати фахівців.
Нагадаємо, що мешканку Австралії, 59-річну Хелен Річардс вкусив килимовий пітон, який забрався в унітаз.
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