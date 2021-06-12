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CУСПІЛЬСТВО ФОТО
06 12 2021 12:00

Американець випадково вщент спалив свій будинок, намагаючись викурити змій

Одна з них все одно вижила
Житель штату Меріленд намагався димом викурити змій зі свого будинку, проте випадково вщент спалив його.
Американець випадково вщент спалив свій будинок, намагаючись викурити змій Будинок після пожежі Фото: Twitter / Pete Piringer

Про це пише The Washington Post, зазначає Громадське.

Інцидент стався ще наприкінці листопада. Чоловік почав за допомогою вугілля поширювати дим у підвалі, проте робив це занадто близько до легкозаймистих матеріалів.

Коли спалахнуло полум'я, нікого вдома не було. Боротися із вогнем довелося 75 пожежникам, а збитки для власника будинку сягнули приблизно мільйона доларів.

Будинок під час пожежі

Фото: Twitter / Pete Piringer

Зрештою в уламках будівлі виявили останки лише однієї змії - її шкури. Ще одна змія виявилася живою - вона вилізла з фундаменту. Тварину випустили в ліс. Доля інших змій залишилася невідомою.

Герпетолог Вірджинії Джон Клеопфер пояснив, що викурювати змій димом - не найкраща ідея. Навіть якщо тварини втечуть, то після пожежі повернуться. Не боротися в такий спосіб зі зміями порадили й пожежники: радять викликати фахівців. 

Нагадаємо, що мешканку Австралії, 59-річну Хелен Річардс вкусив килимовий пітон, який забрався в унітаз.

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