Астронавт сфотографував із космосу потужні полярні сяйва

"Ми побачили найсильніші полярні сяйва за всю місію, над Північною Америкою та Канадою"

"Мисливці за північним сяйвом". Фотографи знімають полярне сяйво на Лофотенських островах у Норвегії. Фото: Mark Gee / National Geographic Traveler Photo Contest

Як передає Укрінформ, про це він повідомив у Твітері.

"Ми побачили найсильніші полярні сяйва за всю місію, над Північною Америкою та Канадою", - написав Песке.

Фото: Укрінформ

Він додав що астронавти пролетіли над самим центром цих сяйв.

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