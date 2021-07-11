ТЕХНОЛОГІЇ ФОТОФранцузький астронавт Європейського космічного агентства (ESA) Томас Песке зроби світлину потужних полярних сяйв.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
07 11 2021 15:50
Астронавт сфотографував із космосу потужні полярні сяйва
"Ми побачили найсильніші полярні сяйва за всю місію, над Північною Америкою та Канадою"
"Мисливці за північним сяйвом". Фотографи знімають полярне сяйво на Лофотенських островах у Норвегії. Фото: Mark Gee / National Geographic Traveler Photo Contest
Як передає Укрінформ, про це він повідомив у Твітері.
"Ми побачили найсильніші полярні сяйва за всю місію, над Північною Америкою та Канадою", - написав Песке.
Фото: Укрінформ
Він додав що астронавти пролетіли над самим центром цих сяйв.
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