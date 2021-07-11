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ТЕХНОЛОГІЇ ФОТО
07 11 2021 15:50

Астронавт сфотографував із космосу потужні полярні сяйва

"Ми побачили найсильніші полярні сяйва за всю місію, над Північною Америкою та Канадою"
Французький астронавт Європейського космічного агентства (ESA) Томас Песке зроби світлину потужних полярних сяйв.
Астронавт сфотографував із космосу потужні полярні сяйва "Мисливці за північним сяйвом". Фотографи знімають полярне сяйво на Лофотенських островах у Норвегії. Фото: Mark Gee / National Geographic Traveler Photo Contest

Як передає Укрінформ, про це він повідомив у Твітері.

"Ми побачили найсильніші полярні сяйва за всю місію, над Північною Америкою та Канадою", - написав Песке.

Фото: Укрінформ 

Він додав що астронавти пролетіли над самим центром цих сяйв.

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