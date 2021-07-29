ТЕХНОЛОГІЇ ФОТОБіля Оркнейських островів, що входять до складу Шотландії, запрацювала турбіна Orbital O2, яка використовує енергію припливів.
Фото: orbitalmarine.com
Фото: orbitalmarine.com
Фото: orbitalmarine.com
Фото: orbitalmarine.com
Фото: orbitalmarine.com
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29 07 2021 11:47
Біля берегів Шотландії запрацювала "найпотужніша у світі" турбіна
Очікується, що турбіна довжиною 74 метри працюватиме у водах біля Оркнея наступні 15 років і зможе задовольнити щорічну потребу в електроенергії близько 2000 будинків Великої Британії
Фото: orbitalmarine.com
Про це повідомляється на сайті розробника Orbital Marine Power.
Компанія називає свою турбіну найпотужнішою такою установкою у світі.
Фото: orbitalmarine.com
Очікується, що турбіна довжиною 74 метри працюватиме у водах біля Оркнея наступні 15 років і зможе задовольнити щорічну потребу в електроенергії близько 2000 будинків Великої Британії з чистою, передбачуваною потужністю від швидкоплинних вод.
Фото: orbitalmarine.com
Крім цього Orbital O2 також подаватиме струм до електролізної установки на березі Оркнейських островів, де генеруватиметься "зелений водень" — потенційне паливо, що утворюється завдяки електролізу води з мінімумом шкідливих викидів.
Фото: orbitalmarine.com
Фото: orbitalmarine.com
Фото: orbitalmarine.com
Фото: orbitalmarine.com
Гендиректор Orbital Marine Power Ендрю Скотт назвав запуск турбіни "важливою віхою" для компанії й висловив сподівання, що O2 стане поштовхом "для використання ресурсів припливних потоків у всьому світі, щоб відігравати роль у боротьбі зі зміною клімату, створюючи при цьому новий низьковуглецевий промисловий сектор".
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