Біля берегів Шотландії запрацювала "найпотужніша у світі" турбіна

Біля Оркнейських островів, що входять до складу Шотландії, запрацювала турбіна Orbital O2, яка використовує енергію припливів.

Очікується, що турбіна довжиною 74 метри працюватиме у водах біля Оркнея наступні 15 років і зможе задовольнити щорічну потребу в електроенергії близько 2000 будинків Великої Британії

Про це повідомляється на сайті розробника Orbital Marine Power.

Компанія називає свою турбіну найпотужнішою такою установкою у світі.



Фото: orbitalmarine.com

Очікується, що турбіна довжиною 74 метри працюватиме у водах біля Оркнея наступні 15 років і зможе задовольнити щорічну потребу в електроенергії близько 2000 будинків Великої Британії з чистою, передбачуваною потужністю від швидкоплинних вод.



Фото: orbitalmarine.com Фото: orbitalmarine.com

Крім цього Orbital O2 також подаватиме струм до електролізної установки на березі Оркнейських островів, де генеруватиметься "зелений водень" — потенційне паливо, що утворюється завдяки електролізу води з мінімумом шкідливих викидів.



Фото: orbitalmarine.com Фото: orbitalmarine.com



Фото: orbitalmarine.com Фото: orbitalmarine.com



Фото: orbitalmarine.com



Фото: orbitalmarine.com

Фото: orbitalmarine.com

Гендиректор Orbital Marine Power Ендрю Скотт назвав запуск турбіни "важливою віхою" для компанії й висловив сподівання, що O2 стане поштовхом "для використання ресурсів припливних потоків у всьому світі, щоб відігравати роль у боротьбі зі зміною клімату, створюючи при цьому новий низьковуглецевий промисловий сектор".