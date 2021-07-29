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ТЕХНОЛОГІЇ ФОТО
29 07 2021 11:47

Біля берегів Шотландії запрацювала "найпотужніша у світі" турбіна

Очікується, що турбіна довжиною 74 метри працюватиме у водах біля Оркнея наступні 15 років і зможе задовольнити щорічну потребу в електроенергії близько 2000 будинків Великої Британії
Біля Оркнейських островів, що входять до складу Шотландії, запрацювала турбіна Orbital O2, яка використовує енергію припливів.
Біля берегів Шотландії запрацювала "найпотужніша у світі" турбіна Фото: orbitalmarine.com
Про це повідомляється на сайті розробника Orbital Marine Power.
 
Компанія називає свою турбіну найпотужнішою такою установкою у світі.
 

 Фото: orbitalmarine.com
 
Очікується, що турбіна довжиною 74 метри працюватиме у водах біля Оркнея наступні 15 років і зможе задовольнити щорічну потребу в електроенергії близько 2000 будинків Великої Британії з чистою, передбачуваною потужністю від швидкоплинних вод.
 
 

 Фото: orbitalmarine.com
 
Крім цього Orbital O2 також подаватиме струм до електролізної установки на березі Оркнейських островів, де генеруватиметься "зелений водень" — потенційне паливо, що утворюється завдяки електролізу води з мінімумом шкідливих викидів.
 

 Фото: orbitalmarine.com
 

 Фото: orbitalmarine.com
 

 Фото: orbitalmarine.com

 Фото: orbitalmarine.com
 
Гендиректор Orbital Marine Power Ендрю Скотт назвав запуск турбіни "важливою віхою" для компанії й висловив сподівання, що O2 стане поштовхом "для використання ресурсів припливних потоків у всьому світі, щоб відігравати роль у боротьбі зі зміною клімату, створюючи при цьому новий низьковуглецевий промисловий сектор".
 
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