"Час не лікує". Під посольством Росії та ОП нагадали про Іловайську та Дебальцевську трагедії
Учасники акції спершу вийшли під стіни посольства Росії в Україні, де влаштували акцію-перформанс: виклали старі кросівки з кров’ю загиблих українських військових серед пожовклих соняхів як згадку про загиблих у серпні 2014 року добровольців, повідомляє "Громадське".
Фото: Богдан Кутєпов / hromadske
Після цього акція перемістилася до будівлі Офісу президента, де її учасники вимагали від керівництва притягти до відповідальності винних у загибелі українських військовослужбовців.
Акція приурочена до Дня пам’яті захисників України, який відзначається 29 серпня.
Фото: Богдан Кутєпов / hromadske
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