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28 08 2020 15:33

"Час не лікує". Під посольством Росії та ОП нагадали про Іловайську та Дебальцевську трагедії

В акції взяли участь дружини й матері загиблих у тих подіях українських військових
Близько двох сотень людей вийшли на акцію протесту "Час не лікує" проти російської агресії на Донбасі та бездіяльності української влади в розслідуванні трагедій Іловайського та Дебальцевського котлів.
"Час не лікує". Під посольством Росії та ОП нагадали про Іловайську та Дебальцевську трагедії 29 серпня 2017 року. День пам’яті за загиблими Героями в Іловайській трагедії біля Михайлівського собору. Фото: Андрія Нестеренка

Учасники акції спершу вийшли під стіни посольства Росії в Україні, де влаштували акцію-перформанс: виклали старі кросівки з кров’ю загиблих українських військових серед пожовклих соняхів як згадку про загиблих у серпні 2014 року добровольців, повідомляє "Громадське".

Фото: Богдан Кутєпов / hromadske

Після цього акція перемістилася до будівлі Офісу президента, де її учасники вимагали від керівництва притягти до відповідальності винних у загибелі українських військовослужбовців.

Акція приурочена до Дня пам’яті захисників України, який відзначається 29 серпня.

Фото: Богдан Кутєпов / hromadske

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