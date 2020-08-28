"Час не лікує". Під посольством Росії та ОП нагадали про Іловайську та Дебальцевську трагедії

Близько двох сотень людей вийшли на акцію протесту "Час не лікує" проти російської агресії на Донбасі та бездіяльності української влади в розслідуванні трагедій Іловайського та Дебальцевського котлів.

В акції взяли участь дружини й матері загиблих у тих подіях українських військових

29 серпня 2017 року. День пам’яті за загиблими Героями в Іловайській трагедії біля Михайлівського собору. Фото: Андрія Нестеренка

Учасники акції спершу вийшли під стіни посольства Росії в Україні, де влаштували акцію-перформанс: виклали старі кросівки з кров’ю загиблих українських військових серед пожовклих соняхів як згадку про загиблих у серпні 2014 року добровольців, повідомляє "Громадське".

Фото: Богдан Кутєпов / hromadske

Після цього акція перемістилася до будівлі Офісу президента, де її учасники вимагали від керівництва притягти до відповідальності винних у загибелі українських військовослужбовців.

Акція приурочена до Дня пам’яті захисників України, який відзначається 29 серпня.

Фото: Богдан Кутєпов / hromadske

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