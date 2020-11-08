Друга ніч протестів у Білорусі: нові затримання, барикади і один загиблий

Протести і насильницькі розгони демонстрантів відбувалися в низці міст Білорусі, в тому числі в Бобруйську, Бресті, Вітебську, Гомелі, Гродно, Могильові, Березі, Мозирі.

Найбільше повідомляли про протести і затримання в Мінську

У ніч на 11 серпня по всій Білорусі продовжилися масові протести невдоволених результатами президентських виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на білоруську службу "Радіо Свобода".

Протести і насильницькі розгони демонстрантів відбувалися в низці міст Білорусі, в тому числі в Бобруйську, Бресті, Вітебську, Гомелі, Гродно, Могильові, Березі, Мозирі.

Найбільше повідомляли про протести і затримання в Мінську. Два основних центри протесту утворилися біля площі Бангалор, під універсамом "Рига", і між станціями метро "Спортивна" і "Пушкінська". Про затримання повідомляли також у центрі міста та інших районах.

Проти демонстрантів застосовували кийки, світлошумові гранати, водомети, гумові кулі. Вибухи було чутно в різних частинах міста принаймні до 2 години ночі.