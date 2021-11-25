Ford представив новий позашляховик

Також у позашляховику вбудована 10-ступчаска автоматична коробка передач для американського ринку

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Car and Driver.

У середині встановлений 2,3-літровий чотирициліндровий двигун із потужністю в 270 кінських сил та крутним моментом 310 Нм.

Також у позашляховику вбудована 10-ступчаска автоматична коробка передач для американського ринку. Водночас для світового випуску буде доступна 6-ступчаста коробка передач.

Стандартний сенсорний дисплей з інформаційно-розважальною системою SYNC 4 дорівнює 25,7 см, проте також є варіант у 30,5 см.

Виробництво 2023 Ford Ranger розпочнеться вже наступного року на заводах компанії у Таїланді та Південній Африканській Республіці. Перші моделі вже слід очікувати у США у 2023 році.

Вартість одного екземпляра поки що невідома.

Як повідомлялося, південнокорейська компанія Kia презентувала новий автомобіль 2022 Kia Forte.