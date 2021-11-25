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ТЕХНОЛОГІЇ ФОТО
25 11 2021 11:30

Ford представив новий позашляховик

Також у позашляховику вбудована 10-ступчаска автоматична коробка передач для американського ринку
Американська компанія Ford Motor Company презентувала 24 листопада новий позашляховик 2023 Ford Ranger.
Ford представив новий позашляховик Фото: з вільного доступу
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Car and Driver.
 
 
 
У середині встановлений 2,3-літровий чотирициліндровий двигун із потужністю в 270 кінських сил та крутним моментом 310 Нм.
 
Також у позашляховику вбудована 10-ступчаска автоматична коробка передач для американського ринку. Водночас для світового випуску буде доступна 6-ступчаста коробка передач.
 
Стандартний сенсорний дисплей з інформаційно-розважальною системою SYNC 4 дорівнює 25,7 см, проте також є варіант у 30,5 см.
 
Виробництво 2023 Ford Ranger розпочнеться вже наступного року на заводах компанії у Таїланді та Південній Африканській Республіці. Перші моделі вже слід очікувати у США у 2023 році.
 
Вартість одного екземпляра поки що невідома.
 
Як повідомлялося, південнокорейська компанія Kia презентувала новий автомобіль 2022 Kia Forte.
 
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