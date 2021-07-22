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ТЕХНОЛОГІЇ ФОТО
22 07 2021 12:58

Google Maps розширила охоплення міст, де показує тисняву у транспорті

Карти також пропонуватимуть більше інформації про минулі подорожі
Google збільшив кількість охоплених міст, у яких мапи зазначають дані про кількість людей у транспорті, із приблизно 200 до "понад 10 000 транзитних агентств у 100 країнах".
Google Maps розширила охоплення міст, де показує тисняву у транспорті Фото: wsj.com

Про це повідомляє The Verge, передає "Укрінформ".

Окрім переповненості в транспорті, як зазначає Google, карти також пропонуватимуть більше інформації про минулі подорожі.

Фото: Укрінформ

Інформація про переповненість громадського транспорту у картах Google з’явилася до пандемії в 2019 році, але за минулий рік соціальне дистанціювання зробило її важливішою, ніж будь-коли. Інформація про багатолюдність формується на основі поєднання історичних даних про місцезнаходження, а також звітів користувачів карт в окремих поїздах. Google заявляє, що анонімізує дані історії місцезнаходжень.

Фото: Укрінформ

Google також додає кілька нових функцій до розділу "Хронологія" карт на Android, до якого можна перейти, натиснувши на зображення профілю та вибравши "Ваша шкала часу". Нова вкладка "Статистика" відображає тенденції щодо кількості часу та відстані.

Існує також вкладка "Подорожі", яка збирає разом місця, які користувач відвідав, включно з можливістю експортувати їх як список, якщо необхідно передати їх у вигляді рекомендації щодо подорожей.

Нагадаємо, що додаток Google Maps направлятиме водіїв екомаршрутами

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ТЕГИ: Google, Google Maps

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