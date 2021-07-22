Google Maps розширила охоплення міст, де показує тисняву у транспорті

Про це повідомляє The Verge, передає "Укрінформ".

Окрім переповненості в транспорті, як зазначає Google, карти також пропонуватимуть більше інформації про минулі подорожі.

Фото: Укрінформ

Інформація про переповненість громадського транспорту у картах Google з’явилася до пандемії в 2019 році, але за минулий рік соціальне дистанціювання зробило її важливішою, ніж будь-коли. Інформація про багатолюдність формується на основі поєднання історичних даних про місцезнаходження, а також звітів користувачів карт в окремих поїздах. Google заявляє, що анонімізує дані історії місцезнаходжень.

Фото: Укрінформ

Google також додає кілька нових функцій до розділу "Хронологія" карт на Android, до якого можна перейти, натиснувши на зображення профілю та вибравши "Ваша шкала часу". Нова вкладка "Статистика" відображає тенденції щодо кількості часу та відстані.

Існує також вкладка "Подорожі", яка збирає разом місця, які користувач відвідав, включно з можливістю експортувати їх як список, якщо необхідно передати їх у вигляді рекомендації щодо подорожей.