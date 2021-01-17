Інавгурація Байдена: у США готуються до збройних протестів, центр Вашингтона закритий
Війська Національної гвардії масово направляються до Вашингтона для запобігання повторення смертельних заворушень минулого тижня, повідомляє "Європейська правда".
Фото: Європейська правда
ФБР попередило про можливі збройні марші прихильників Трампа в усіх 50 столицях штатів.
Центральна частина Вашингтона вже заблокована, на вулицях практично порожньо. До столиці США стягнуті тисячі солдатів Національної гвардії. Багато вулиць - за декілька кілометрів від Капітолію, місця заворушень 6 січня - перекрито бетонними блоками та металевими огорожами.
Фото: Європейська правда
Національний торговий центр, який, як правило, переповнений тисячами людей перед інавгурацією, був закритий на прохання Секретної служби - відомства, якому доручено захищати президента.
Команда Байдена вже просила американців уникати поїздок до столиці країни на інавгурацію через пандемію Covid-19. Місцеві чиновники заявили, що люди повинні спостерігати за подією віддалено.
Фото: Європейська правда
Влада очікує у неділю масові акції після того, як в соцмережах поширювалися заклики прихильників Трампа та ультраправих груп до збройних демонстрацій.
За інформацією Reuters, у столицях всіх штатів встановлені огорожі або інші бар'єри для захисту урядових будівель. Штати Техас і Кентуккі пішли навіть далі крок, закривши свої Капітолії для громадськості.
Репетицію інавгурації обраного президента США Джо Байдена, заплановану на неділю, відклали через проблеми безпеки.
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