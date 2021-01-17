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17 01 2021 11:20

Інавгурація Байдена: у США готуються до збройних протестів, центр Вашингтона закритий

Місцеві чиновники заявили, що люди повинні спостерігати за подією віддалено
Всі 50 штатів США та округ Колумбія посилюють безпеку на тлі можливих жорстоких акцій протесту напередодні інавгурації обраного президента Джо Байдена, яка відбудеться 20 січня.
Інавгурація Байдена: у США готуються до збройних протестів, центр Вашингтона закритий Фото: Українська правда

Війська Національної гвардії масово направляються до Вашингтона для запобігання повторення смертельних заворушень минулого тижня, повідомляє "Європейська правда".

Фото: Європейська правда

ФБР попередило про можливі збройні марші прихильників Трампа в усіх 50 столицях штатів.

Центральна частина Вашингтона вже заблокована, на вулицях практично порожньо. До столиці США стягнуті тисячі солдатів Національної гвардії. Багато вулиць - за декілька кілометрів від Капітолію, місця заворушень 6 січня - перекрито бетонними блоками та металевими огорожами.

Фото: Європейська правда

Національний торговий центр, який, як правило, переповнений тисячами людей перед інавгурацією, був закритий на прохання Секретної служби - відомства, якому доручено захищати президента.

Команда Байдена вже просила американців уникати поїздок до столиці країни на інавгурацію через пандемію Covid-19. Місцеві чиновники заявили, що люди повинні спостерігати за подією віддалено.

Фото: Європейська правда

Влада очікує у неділю масові акції після того, як в соцмережах поширювалися заклики прихильників Трампа та ультраправих груп до збройних демонстрацій.

За інформацією Reuters, у столицях всіх штатів встановлені огорожі або інші бар'єри для захисту урядових будівель. Штати Техас і Кентуккі пішли навіть далі крок, закривши свої Капітолії для громадськості.

Репетицію інавгурації обраного президента США Джо Байдена, заплановану на неділю, відклали через проблеми безпеки.

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