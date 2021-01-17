Інавгурація Байдена: у США готуються до збройних протестів, центр Вашингтона закритий

Національний торговий центр, який, як правило, переповнений тисячами людей перед інавгурацією, був закритий на прохання Секретної служби - відомства, якому доручено захищати президента.

Команда Байдена вже просила американців уникати поїздок до столиці країни на інавгурацію через пандемію Covid-19. Місцеві чиновники заявили, що люди повинні спостерігати за подією віддалено.

Фото: Європейська правда

Влада очікує у неділю масові акції після того, як в соцмережах поширювалися заклики прихильників Трампа та ультраправих груп до збройних демонстрацій.

За інформацією Reuters, у столицях всіх штатів встановлені огорожі або інші бар'єри для захисту урядових будівель. Штати Техас і Кентуккі пішли навіть далі крок, закривши свої Капітолії для громадськості.

Репетицію інавгурації обраного президента США Джо Байдена, заплановану на неділю, відклали через проблеми безпеки.