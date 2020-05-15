На Полтавщині квітне 200-річний Бузковий гай

На Полтавщині, у ландшафтному парку "Диканський", квітне Бузковий гай, закладений на початку ХІХ століття.

Про це повідомляє пресслужба парку на сторінці в Facebook, передає Укрінформ.

"Квітує наш славетний 200-літній Бузковий гай і своїм духмяним ароматом бузку п'янить і манить відвідувачів з різних куточків Полтавщини", – йдеться у повідомленні.

Зазначають, що, крім Бузкового гаю, неподалік у парку є інтерактивна екостежка "Заповідна Диканщина", яка розповідає про багатий рослинний і тваринний світ цього краю.

Бузковий гай – ботанічна пам'ятка природи місцевого значення. Розташований на південній околоці селища Диканька на Полтавщині. Гай заклав місцевий поміщик Віктор Кочубей у 1820-х роках на місці вичерпаного глиняного кар'єру. Бузковий гай розкинувся на площі 2 га.