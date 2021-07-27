На Шрі-Ланці випадково знайшли у дворі сапфір на 2,5 мільйона карат

У Шрі-Ланці повідомили, що найбільший у світі камінь зірчастого сапфіру випадково знайдений на задньому дворі приватного будинку.

Експерти зазначають, що такий камінь блідо-блакитного кольору коштує на міжнародному ринку до 100 мільйонів доларів США

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Камінь знайдений робітниками, які копали криницю у будинку чоловіка на прізвище Ґамадж, в районі Ратнапура.

Експерти зазначають, що такий камінь блідо-блакитного кольору коштує на міжнародному ринку до 100 мільйонів доларів США.



Фото: Mr Gamage



Камінь важить близько 510 кілограмів або 2,5 мільйона карат.

Одразу після виявлення сапфіру Ґамадж повідомив про це Національне управління Шрі-Ланки з питань коштовного каміння та дорогоцінностей. Понад рік знадобився експертам, щоб очистити камінь від бруду та оцінити його вартість.

Шрі-Ланка є одним з провідних експортерів дорогоцінного каміння у світі.