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27 07 2021 17:49

На Шрі-Ланці випадково знайшли у дворі сапфір на 2,5 мільйона карат

Експерти зазначають, що такий камінь блідо-блакитного кольору коштує на міжнародному ринку до 100 мільйонів доларів США
У Шрі-Ланці повідомили, що найбільший у світі камінь зірчастого сапфіру випадково знайдений на задньому дворі приватного будинку.
На Шрі-Ланці випадково знайшли у дворі сапфір на 2,5 мільйона карат Фото: Mr Gamage
Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC. 
 
Камінь знайдений робітниками, які копали криницю у будинку чоловіка на прізвище Ґамадж, в районі Ратнапура.
 
Експерти зазначають, що такий камінь блідо-блакитного кольору коштує на міжнародному ринку до 100 мільйонів доларів США.
 

Фото: Mr Gamage
 
Камінь важить близько 510 кілограмів або 2,5 мільйона карат.
 
Одразу після виявлення сапфіру Ґамадж повідомив про це Національне управління Шрі-Ланки з питань коштовного каміння та дорогоцінностей. Понад рік знадобився експертам, щоб очистити камінь від бруду та оцінити його вартість.
 
Шрі-Ланка є одним з провідних експортерів дорогоцінного каміння у світі.
 
 
 
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