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21 09 2021 10:56

Названі найбезпечніші міста світу

Індекс безпечних міст Economist Intelligence Unit (SCI), який порівнює міста за напрямками цифрової безпеки, безпеки для здоров'я, безпеки інфраструктури, особистої безпеки, а також екологічної безпеки, оприлюднив свіжий рейтинг 2021 року.
Названі найбезпечніші міста світу Фото: Pinterest
Про це повідомляється на сайті індексу найбезпечніших міст світу.
 
У категорії цифрової безпеки лідерство дісталось австралійскому Сіднею. У категорії безпеки для здоров'я перемогла столиця Японії Токіо. У номінації безпечна інфраструктура переможцем став китайський автономний регіон Гонконг. За рейтингом особистої безпеки людини лідирує столиця Данії - Копенгаген, в екологічній безпеці першість здобула столиця Нової Зеландії - Веллінгтон.
 
 
Як повідомлялося, Київ разом із Таллінном, Тбілісі, Ригою, Вільнюсом, Варшавою і Сан-Паулу входить до першої десятки міст світу за Індексом шерингової економіки (економіки спільного користування).
 
Нагадаємо, що з 14 вересня у центрі Копенгагена з’являться чотири так звані "зони нічного життя", куди обмежать вхід для людей, що мали проблеми з законом.
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