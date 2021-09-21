Названі найбезпечніші міста світу

Індекс безпечних міст Economist Intelligence Unit (SCI), який порівнює міста за напрямками цифрової безпеки, безпеки для здоров'я, безпеки інфраструктури, особистої безпеки, а також екологічної безпеки, оприлюднив свіжий рейтинг 2021 року.

Про це повідомляється на сайті індексу найбезпечніших міст світу.

У категорії цифрової безпеки лідерство дісталось австралійскому Сіднею. У категорії безпеки для здоров'я перемогла столиця Японії Токіо. У номінації безпечна інфраструктура переможцем став китайський автономний регіон Гонконг. За рейтингом особистої безпеки людини лідирує столиця Данії - Копенгаген, в екологічній безпеці першість здобула столиця Нової Зеландії - Веллінгтон.

Як повідомлялося, Київ разом із Таллінном, Тбілісі, Ригою, Вільнюсом, Варшавою і Сан-Паулу входить до першої десятки міст світу за Індексом шерингової економіки (економіки спільного користування).