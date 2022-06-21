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ТЕХНОЛОГІЇ ФОТО
21 06 2022 14:31

Південна Корея запустила власну космічну ракету

Запуск здійснили за місцевим часом з космодрому Наро у провінції Чолла-Намдо
У Кореї 21 червня здійснили успішний запуск першої ракети-носія власного виробництва "Нуріхо" (KSLV-II).
Південна Корея запустила власну космічну ракету Фото: Xinhua

Про це повідомляє KBS World.

Запуск здійснили за місцевим часом з космодрому Наро у провінції Чолла-Намдо.

Відокремлення першого ступеня відбулося за 127 секунд після старту на висоті 59 км. Другий ступінь відокремився через 274 секунди після старту на висоті 258 кілометрів.

Фото: Yonhap

На висоті 700 км від ракети відокремився супутник для перевірки її характеристик масою 162,5 кг, згодом - чотири супутники, розроблені для дослідницьких цілей, а також макет корисного навантаження вагою 1 300 кг.

Фото: Yonhap

Інформаційне агентство Yonhap зазначає, що в жовтні минулого року "Нуріхо" успішно піднялася на задану висоту в 700 кілометрів, але не змогла вивести на орбіту перевіряльний супутник, оскільки двигун третього ступеня ракети згорів раніше, ніж очікувалося.

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