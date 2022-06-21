Південна Корея запустила власну космічну ракету
Про це повідомляє KBS World.
Запуск здійснили за місцевим часом з космодрому Наро у провінції Чолла-Намдо.
Відокремлення першого ступеня відбулося за 127 секунд після старту на висоті 59 км. Другий ступінь відокремився через 274 секунди після старту на висоті 258 кілометрів.
Фото: Yonhap
На висоті 700 км від ракети відокремився супутник для перевірки її характеристик масою 162,5 кг, згодом - чотири супутники, розроблені для дослідницьких цілей, а також макет корисного навантаження вагою 1 300 кг.
Фото: Yonhap
Інформаційне агентство Yonhap зазначає, що в жовтні минулого року "Нуріхо" успішно піднялася на задану висоту в 700 кілометрів, але не змогла вивести на орбіту перевіряльний супутник, оскільки двигун третього ступеня ракети згорів раніше, ніж очікувалося.
Читайте новини також російською мовою.ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
- Ілон Маск хоче переробляти CO2 на ракетне паливо
- КНДР та Південна Корея готові до укладення мирної угоди
- Компанія Ілона Маска почне імплантувати чипи людям у 2022 році
- В Україні відкриють ІТ-університет, що інвестуватиме у стартапи студентів
- Ученим вдалося виміряти час "життя" бозона Хіггса
- Amazon допомагає дослідникам вивчати, як "приглушити" Сонце
Додати коментар