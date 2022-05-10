ПОЛІТИКА ФОТОУ Великій Британії розпочалася підготовка молодших командирів Збройних Сил України, яка передбачає заняття з лідерства, психологічної, методичної, вогневої, технічної та тактичної підготовок.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакціюЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
05 10 2022 12:09
У Британії розпочалася підготовка молодших командирів ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
Про це у Facebook повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.
"На території Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії розпочато підготовку базового рівня молодших командирів Збройних Сил України. Даний курс розроблено на основі української програми навчань сержантського складу з урахуванням бойового досвіду Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, курс передбачає заняття з лідерства, психологічної, методичної, вогневої, технічної та тактичної підготовок, а також міжнародного гуманітарного права.
У Британії розпочалася підготовка молодших командирів ЗСУ / Фото: Генштаб ЗСУ
Тренування проводять українські та британські інструктори із залученням іноземних зразків озброєння та військової техніки.
Після успішного завершення навчання військовослужбовців буде призначено на посади командирів відділень в підрозділи різних родів військ.
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