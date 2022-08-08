У чилійській пустелі утворилася загадкова діра

Велетенське провалля з'явилося у чилійській пустелі Атакама буквально за тиждень.

Діра сягає великої глибини- орієнтовно 200 метрів до дна. Ми не помітили жодних матеріалів знизу, проте нами була зафіксована наявність великої кількості води

Про це повідомляє Новинний портал.



Чилійська влада розслідує причини появи діри, що утворилася в пустелі Атакама минулої суботи. Ця територія підвладна компанії Canadian Lundin Mining, яка займається видобутком мідної руди на місці. Діаметр знайденої воронки сягає 32 метрів.

Національна служба геології та гірничої справи (Sernageomin) занепокоїлась появою провалля минулої суботи і надіслала в зону спеціалістів. Девід Монтенеґро, директор служби, повідомляє:

"Діра сягає великої глибини- орієнтовно 200 метрів до дна. Ми не помітили жодних матеріалів знизу, проте нами була зафіксована наявність великої кількості води".

Ним також було зазначено, що експерти служби наразі встановлюють причини, що призвели до виникнення провалля. Вживаються всі заходи для забезпечення захисту цивільного населення. Навколо вирви було встановлено охоронний периметр протяжністю в 100 метрів, також була зачинена шахта Алькапароса, яка знаходиться в безпосередній близькості.

Ополудні понеділка компанія Lundin Mining заявила, що від появи вирви ніхто не постраждав:

"Найближчий до провалля дім розташований більш, ніж в 600 метрах, в той час як будь-які заселені місця та інфраструктура знаходяться майже в кілометрі від небезпечної зони".

В той самий час мер муніципалітету Тьєрра-Амарилья населенням в 13 000 жителів називає провал "безпрецендентним":

"Ми хочемо знати причину: чи є обвал результатом діяльності гірничодобувних компаній, чи причина криється в іншому".

Чилі являється найбільшим постачальником міді в світі, на неї приходиться приблизно 25% світового ринку.