ФОТОВелетенське провалля з'явилося у чилійській пустелі Атакама буквально за тиждень.
Чилійська влада розслідує причини появи діри, що утворилася в пустелі Атакама минулої суботи. Ця територія підвладна компанії Canadian Lundin Mining, яка займається видобутком мідної руди на місці. Діаметр знайденої воронки сягає 32 метрів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакціюЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
08 08 2022 18:42
У чилійській пустелі утворилася загадкова діра
Діра сягає великої глибини- орієнтовно 200 метрів до дна. Ми не помітили жодних матеріалів знизу, проте нами була зафіксована наявність великої кількості води
Фото: ScienceAlert
Про це повідомляє Новинний портал.
Чилійська влада розслідує причини появи діри, що утворилася в пустелі Атакама минулої суботи. Ця територія підвладна компанії Canadian Lundin Mining, яка займається видобутком мідної руди на місці. Діаметр знайденої воронки сягає 32 метрів.
Національна служба геології та гірничої справи (Sernageomin) занепокоїлась появою провалля минулої суботи і надіслала в зону спеціалістів. Девід Монтенеґро, директор служби, повідомляє:
"Діра сягає великої глибини- орієнтовно 200 метрів до дна. Ми не помітили жодних матеріалів знизу, проте нами була зафіксована наявність великої кількості води".
Ним також було зазначено, що експерти служби наразі встановлюють причини, що призвели до виникнення провалля. Вживаються всі заходи для забезпечення захисту цивільного населення. Навколо вирви було встановлено охоронний периметр протяжністю в 100 метрів, також була зачинена шахта Алькапароса, яка знаходиться в безпосередній близькості.
Ополудні понеділка компанія Lundin Mining заявила, що від появи вирви ніхто не постраждав:
"Найближчий до провалля дім розташований більш, ніж в 600 метрах, в той час як будь-які заселені місця та інфраструктура знаходяться майже в кілометрі від небезпечної зони".
В той самий час мер муніципалітету Тьєрра-Амарилья населенням в 13 000 жителів називає провал "безпрецендентним":
"Ми хочемо знати причину: чи є обвал результатом діяльності гірничодобувних компаній, чи причина криється в іншому".
Чилі являється найбільшим постачальником міді в світі, на неї приходиться приблизно 25% світового ринку.
- Через тривалу аномальну спеку біля Брюсселя побудують мегабасейн, щоб люди ховались від сонця
- Західна Європа потерпає від аномальної спеки: температурні рекорди та масштабні пожежі
- Рекордна спека у Британії: Лондон стане одним із найспекотніших місць у світі
- Сьогодні очікується найдовше за 580 років часткове місячне затемнення
- Генсек ООН закликав припинити ставитися до природи, "як до туалету"
- На Південному полюсі аномально холодна зима - до "мінус" 80°C
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар