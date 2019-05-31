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CУСПІЛЬСТВО ФОТО
31 05 2019 10:02

У "ДНР/ЛНР" дітей вчать стріляти з автоматів у рамках проекту "Яскраве дитинство", - ФОТО

Cтаршокласники проходять військову підготовку з 28 по 31 травня в усіх містах, підконтрольних бойовикам
У так званій "ДНР" старшокласники в межах проекту "Яскраве дитинство" проходять військову підготовку, зокрема їх вчать стріляти з автомата.
У "ДНР/ЛНР" дітей вчать стріляти з автоматів у рамках проекту "Яскраве дитинство", - ФОТО Фото:novosti.dn.ua

Cтаршокласники проходять військову підготовку з 28 по 31 травня в усіх містах, підконтрольних бойовикам. Її організувала організація "Донецька республіка", яку очолю ватажок бойовиків Денис Пушилін, повідомляють "Новости Донбасса" з посиланням на телеканали бойовиків.


Фото:novosti.dn.ua


Фото:novosti.dn.ua


Фото:novosti.dn.ua

В межах проекту старшокласників возять на військові полігони, де їх навчають стріляти з автоматів і поводитися зі зброєю.

Такі ж навчання серед школярів проводять і бойовики так званої "ЛНР".

Нагадаємо, Генеральна прокуратура розпочала кримінальне провадження через сприяння Росії в підготовці дітей до бойових дій на території "ДНР" та "ЛНР".

Також, більш ніж 5 тисяч дітей в окремих районах Донецької і Луганської областей пройшли навчання в так званих "патріотичних таборах, де навчають поводитися зі зброєю і виховують ненависть до України.

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