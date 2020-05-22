У Пекіні безпілотний електрокорабель моніторить якість води у парку
Про це повідомляє "Укрінформ", посилаючись на "Xinhua".
"В одному з парків Пекіна безпілотний електричний корабель зі з’єднанням до мереж 5G використовується для моніторингу якості води", - йдеться у повідомленні.
Корабель, довжина якого 1,2 м, навігує по воді в парку Бейхай для збору даних щодо якості води й навколишнього середовища.
Фото: BeijngDaily Photo
На водному транспортному засобі встановили камери з великою резолюцією й сенсор з вимірювання якості води, який може у реальному часі передавати дані через 5G- мережу.
Фото: BeijngDaily Photo
Корабель також має можливість самостійно оминати перепони на воді завдяки радару, що сканує навколишнє
середовище.
Фото: BeijngDaily Photo
Зазначається, що після двогодинної зарядки корабель може пливти впродовж 5-6 годин.
Очікується, що згодом схожі апарати також з’являться й в інших парках й річках Пекіна.
Як повідомлялося, на початку травня Державна електромережева корпорація Китаю протестувала електричний вантажний корабель Zhongtiandianyun 001 на найдовшій річці Євразії Янцзи.
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