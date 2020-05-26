У Сінгапурі представили електрояхту, яка пливе "нон-стоп"

"Для власника це означає безперервний круїз без витрат на пальне, без шуму чи вібрацій, без запахів, без забруднюючих викидів і порушення морського життя"

Про це повідомляє портал Electrek, передає Укрінформ.

"Сінгапурська Azura Marine представила нову електричну яхту за близько 500 тисяч доларів США", - йдеться у повідомленні.

У компанії стверджують, що Aquanima40 подорожуватиме океанами без перерв завдяки сонячній панелі, що виробляє 10кВт, та електробатареям потужністю 60кВт. Так, за один день яхта зможе пройти "понад 185 кілометрів без зупинки".

"Для власника це означає безперервний круїз без витрат на пальне, без шуму чи вібрацій, без запахів, без забруднюючих викидів і порушення морського життя", - заявили у компанії.

Як зауважили в Azura Marine, вже збудовано вісім таких електричних яхт.

Нагадаємо, що компанія британського підприємця Річарда Бренсона Virgin Orbit здійснила невдалу першу спробу виведення власної ракети-носія LauncherOne на орбіту.