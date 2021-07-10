CУСПІЛЬСТВО ФОТОВ Україні викрили два шахрайських call-центри, організатори яких ошукали громадян США на 7,5 млн доларів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
07 10 2021 15:49
В Україні викрили шахрайські колцентри, які ошукали громадян США на $7,5 мільйона
Їхній штат налічував понад 40 осіб, серед яких були громадяни інших країн. Усіх працівників ретельно підбирали, а обов’язковою умовою прийняття на роботу було володіння іноземними мовами
Фото: Офіс генерального прокурора
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, громадяни України та іноземці організували функціонування масштабної міжнародної шахрайської схеми, яка полягала у діяльності спеціально створених торговельних платформ, що нібито дозволяли отримувати прибуток шляхом купівлі-продажу різних активів. За допомогою програмного інтерфейсу вони імітували проведення операцій та зростання прибутку в сотні разів.
Подібні call-центри функціонували у Києві та Харкові. Їхній штат налічував понад 40 осіб, серед яких були громадяни інших країн. Усіх працівників ретельно підбирали, а обов’язковою умовою прийняття на роботу було володіння іноземними мовами.
Через спеціально створені торговельні платформи і call-центри зловмисники виманили у громадян США 7,5 млн доларів.
За процесуального керівництва Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генерального прокурора у межах міжнародного співробітництва спільно з американськими колегами діяльність злочинної організації припинили.
Правоохоронці провели 23 санкціонованих обшуки в Києві, Київській та Харківській областях. Вилучили комп’ютерну техніку, флешнакопичувачі, криптоносій, документацію, банківські картки та гроші.
Викрили діяльність шахрайських call-центрів завдяки скоординованим діям Офісу генерального прокурора, Головного слідчого управління та Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України спільно з іноземними компетентними органами.
Досудове розслідування здійснюється за фактами створення та участі у злочинній організації, а також шахрайства (ч. 1 ст. 255 ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України).
Як повідомляв Укрінформ, 5 жовтня у Вінниці кіберфахівці Служби безпеки України заблокували масштабну схему заволодіння коштами громадян через роботу підпільного call-центру.
Фото: www.gp.gov.ua
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