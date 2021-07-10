В Україні викрили шахрайські колцентри, які ошукали громадян США на $7,5 мільйона

В Україні викрили два шахрайських call-центри, організатори яких ошукали громадян США на 7,5 млн доларів.

Їхній штат налічував понад 40 осіб, серед яких були громадяни інших країн. Усіх працівників ретельно підбирали, а обов’язковою умовою прийняття на роботу було володіння іноземними мовами

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, громадяни України та іноземці організували функціонування масштабної міжнародної шахрайської схеми, яка полягала у діяльності спеціально створених торговельних платформ, що нібито дозволяли отримувати прибуток шляхом купівлі-продажу різних активів. За допомогою програмного інтерфейсу вони імітували проведення операцій та зростання прибутку в сотні разів.

Подібні call-центри функціонували у Києві та Харкові. Їхній штат налічував понад 40 осіб, серед яких були громадяни інших країн. Усіх працівників ретельно підбирали, а обов’язковою умовою прийняття на роботу було володіння іноземними мовами.

Через спеціально створені торговельні платформи і call-центри зловмисники виманили у громадян США 7,5 млн доларів.

За процесуального керівництва Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генерального прокурора у межах міжнародного співробітництва спільно з американськими колегами діяльність злочинної організації припинили.

Правоохоронці провели 23 санкціонованих обшуки в Києві, Київській та Харківській областях. Вилучили комп’ютерну техніку, флешнакопичувачі, криптоносій, документацію, банківські картки та гроші.

Викрили діяльність шахрайських call-центрів завдяки скоординованим діям Офісу генерального прокурора, Головного слідчого управління та Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України спільно з іноземними компетентними органами.

Досудове розслідування здійснюється за фактами створення та участі у злочинній організації, а також шахрайства (ч. 1 ст. 255 ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України).

Як повідомляв Укрінформ, 5 жовтня у Вінниці кіберфахівці Служби безпеки України заблокували масштабну схему заволодіння коштами громадян через роботу підпільного call-центру.

Фото: www.gp.gov.ua