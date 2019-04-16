CУСПІЛЬСТВО ФОТОУ Парижі в понеділок ввечері загорівся Собор Паризької Богоматері - одна з найвідоміших історичних пам'яток французької столиці. Собор горів понад 12 годин.
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16 04 2019 12:58
Як горів Собор Паризької Богоматері і що від нього залишилось, - ФОТО
Унаслідок пожежі обвалився шпиль
Фото: Getty Images
Фото: Reuters
Фото: FRANCOIS GUILLOT via Getty Images
Фото: GEOFFROY VAN DER HASSELT via Getty Images
Фото: PATRICK ANIDJAR via Getty Images
Фото: GEOFFROY VAN DER HASSELT via Getty Images
Фото: THOMAS SAMSON via Getty Images
Фото: GEOFFROY VAN DER HASSELT via Getty Images
Фото: Lori Hinant/AP
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
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Фото: ЕРА
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