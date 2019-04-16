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Як горів Собор Паризької Богоматері і що від нього залишилось, - ФОТО Унаслідок пожежі обвалився шпиль У Парижі в понеділок ввечері загорівся Собор Паризької Богоматері - одна з найвідоміших історичних пам'яток французької столиці. Собор горів понад 12 годин.

Фото: Getty Images



Фото: Reuters

Фото: FRANCOIS GUILLOT via Getty Images

Фото: GEOFFROY VAN DER HASSELT via Getty Images

Фото: PATRICK ANIDJAR via Getty Images

Фото: GEOFFROY VAN DER HASSELT via Getty Images

Фото: THOMAS SAMSON via Getty Images

Фото: GEOFFROY VAN DER HASSELT via Getty Images

Фото: Lori Hinant/AP

Фото: ЕРА

Фото: ЕРА

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Фото: ЕРА

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