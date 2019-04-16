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CУСПІЛЬСТВО ФОТО
16 04 2019 12:58

Як горів Собор Паризької Богоматері і що від нього залишилось, - ФОТО

Унаслідок пожежі обвалився шпиль
У Парижі в понеділок ввечері загорівся Собор Паризької Богоматері - одна з найвідоміших історичних пам'яток французької столиці. Собор горів понад 12 годин.
Як горів Собор Паризької Богоматері і що від нього залишилось, - ФОТО Фото: Getty Images


Фото: Reuters


Фото: FRANCOIS GUILLOT via Getty Images


Фото: GEOFFROY VAN DER HASSELT via Getty Images


Фото: PATRICK ANIDJAR via Getty Images


Фото: GEOFFROY VAN DER HASSELT via Getty Images


Фото: THOMAS SAMSON via Getty Images


Фото: GEOFFROY VAN DER HASSELT via Getty Images

 

 

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