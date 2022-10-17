CУСПІЛЬСТВО ФОТОМіністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України зібрало поради про те, як розпізнати іранські дрони-камікадзе "Шахед" та захиститися від ворожої атаки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакціюЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
17 10 2022 11:49
Як захиститися від ворожої атаки, якщо у небі з’явився дрон-камікадзе
Фото: defence-ua com
Про це повідомляє УНН.
"Чималої шкоди об’єктам нашої критичної інфраструктури завдають ворожі ударні безпілотні літальні апарати (БПЛА). Значну небезпеку вони становлять і для цивільних: дрони-камікадзе можуть нести кілька десятків кілограмів вибухівки та при влучанні створюють потужну ударну хвилю. На щастя, більшість ворожих БПЛА нашій ППО вдається збити, але власна безпека понад усе", – ідеться у повідомленні.
Як захиститися від дронів-камікадзе:
1. Двигун БПЛА "Шахед" гучний. Під час наближення у повітрі чутно звук, схожий на роботу двигуна мопеда чи бензопили.
2. Намагайтеся потрапити у спеціально обладнане укриття. Користуйтеся підвалами, цокольними поверхами будинків, підземними паркінгами, переходами або дотримуйтесь правил "двох стін".
3. Не залишайтесь в транспорті, вийдіть та відбіжіть подалі від дороги. Там знайдіть можливе укриття.
4. Намагайтеся обирати місце для укриття подалі від військових стратегічних об’єктів та адміністративних установ.
5. Не ховайтеся у під’їздах, під арками, на сходових майданчиках, у підвалах панельних будинків, біля автомобільної техніки, автозаправних станцій тощо.
Нагадаємо, що 17 жовтня, знову атакували Київ іранськими дронами-камікадзе. У низці регіонів прозвучала повітряна тривога.
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