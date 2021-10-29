З 1 листопада набудуть чинності зміни до ПДР: з’являться нові дорожні знаки і розмітка

З 1 листопада набудуть чинності зміни до правил дорожнього руху, з’являться нові дорожні знаки та розмітка.

Зміни здебільшого зумовлені необхідністю приведення положень ПДР у відповідність до національних стандартів України

Про це повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олег Білошицький, зазначає "Економічна правда".

Нові дорожні знаки

Житлова зона, пішохідна доріжка, початок населеного пункту і його закінчення, напрямки повороту, місця дозволеної зупинки та стоянки, заборона руху транспортних засобів, автозаправні/електрозарядні станції, місце для зарядки електромобілів, платна дорога та її кінець, острівець безпеки, діагональний пішохідний перехід та інші.

Фото: Економічна правда