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29 10 2021 17:30

З 1 листопада набудуть чинності зміни до ПДР: з’являться нові дорожні знаки і розмітка

Зміни здебільшого зумовлені необхідністю приведення положень ПДР у відповідність до національних стандартів України
З 1 листопада набудуть чинності зміни до правил дорожнього руху, з’являться нові дорожні знаки та розмітка.
З 1 листопада набудуть чинності зміни до ПДР: з’являться нові дорожні знаки і розмітка Фото: 5.ua

Про це повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олег Білошицький, зазначає "Економічна правда".

Нові дорожні знаки

Житлова зона, пішохідна доріжка, початок населеного пункту і його закінчення, напрямки повороту, місця дозволеної зупинки та стоянки, заборона руху транспортних засобів, автозаправні/електрозарядні станції, місце для зарядки електромобілів, платна дорога та її кінець, острівець безпеки, діагональний пішохідний перехід та інші.

Фото: Економічна правда

Нова дорожня розмітка

Вводиться нова розмітка для позначення засобу для заспокоєння руху; виділених місць паркування вздовж доріг і наближення до кільцевої розв'язки; перед виходами з території шкіл; для позначення місця концентрації ДТП; для позначення виділених місць паркування уздовж доріг тощо.

До чинної вертикальної розмітки додається нова: жовто-червона".

Фото: Економічна правда

У  ПДР змінено вимоги щодо крайової дорожньої розмітки.

Водночас, відповідальність за порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини доріг залишається тою, що і була.

Фото: Економічна правда

Також набудуть чинності зміни пов’язані з рухом велосипедистів, пішоходів та осіб з порушенням зору, а саме:

  • нове визначення велосипедної доріжки;
  • поняття велосипедної смуги і велосипедного переїзду;
  • вказані права та обов’язки велосипедистів та детально регламентується, як вони повинні діяти під час руху;
  • регламентовано суміжний рух пішоходів та велосипедистів, а також рух осіб з порушенням зору.

Фото: Економічна правда

Адміністративна відповідальність для велосипедистів також залишається незмінною.

Зміни здебільшого зумовлені необхідністю приведення положень ПДР у відповідність до національних стандартів України.

 

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ТЕГИ: ПДР, водії

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