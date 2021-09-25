Жінка політала над Альпами в супроводі зграї гусей. Вона мріяла зробити це, перш ніж осліпне

Жителька Франції Наталі Манільє 22 вересня втілила мрію свого життя - політала над Альпами в супроводі гусиної зграї.

Жителька Франції Наталі Манільє 22 вересня втілила мрію свого життя — політала над Альпами в супроводі гусиної зграї. Жінка хотіла насолодитися краєвидом із висоти пташиного польоту, поки повністю не втратила зір через вроджену хворобу

Про це повідомляє Reuters, пише "Громадське".

За словами Манільє, вона поступово втрачає зір і вже бачить тільки на одне око. "Поки я ще можу бачити, я користуюся цим сповна. На мою думку, кожен хоча б раз у житті повинен політати із птахами", - розповіла вона після польоту.

Мрію Манільє допоміг утілити пілот Домінік Кручані. У 1998 році чоловік працював над документальним фільмом про міграцію птахів. "Я [займався] повітряним знімкуванням. Ми літали з одомашненими гусьми. І мені захотілося зробити те саме", - розповідав Кручані.

Пізніше Кручані заснував компанію Delta Evasion, яка пропонує людям 30-хвилинні польоти зі зграєю гусей. Його колега Касандра Шнайдер розповідає: птахів потрібно готувати до такого ще змалечку, тож їх беруть зовсім маленькими.