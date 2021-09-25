Жінка політала над Альпами в супроводі зграї гусей. Вона мріяла зробити це, перш ніж осліпне
Про це повідомляє Reuters, пише "Громадське".
За словами Манільє, вона поступово втрачає зір і вже бачить тільки на одне око. "Поки я ще можу бачити, я користуюся цим сповна. На мою думку, кожен хоча б раз у житті повинен політати із птахами", - розповіла вона після польоту.
Мрію Манільє допоміг утілити пілот Домінік Кручані. У 1998 році чоловік працював над документальним фільмом про міграцію птахів. "Я [займався] повітряним знімкуванням. Ми літали з одомашненими гусьми. І мені захотілося зробити те саме", - розповідав Кручані.
Пізніше Кручані заснував компанію Delta Evasion, яка пропонує людям 30-хвилинні польоти зі зграєю гусей. Його колега Касандра Шнайдер розповідає: птахів потрібно готувати до такого ще змалечку, тож їх беруть зовсім маленькими.
Наталі Манільє приземляється після польоту на надлегкому літаку над французькими Альпами, Дуссард, Франція, 22 вересня 2021 року
Фото: Reuters / скриншот із відео
"Коли вони [гуси] вилуплюються, то перша жива істота, яку вони бачать, стає для них "мамою". І вони всюди за нею ходять", - каже Шнайдер. І вона, і Кручані проводить багато часу з молодими гусьми - інколи навіть сплять разом із ними.
Ще до того, як гусятка вчаться літати, Кручані призвичаює їх до шуму літака. Коли ж птахам виповнюється 40 днів, чоловік починає літати разом із ними. Поступово він вчить їх триматися в польоті близько 40 хвилин. Вартість такого польоту становить 450 євро.
Після досягнення трирічного віку в гусей виникає інстинктивне бажання літати іншими маршрутами. Тоді Кручані та Шнайдер планують повертати їх у дику природу.
"Це було магічно. Бачити, як вони [гуси] летять клином - це так захопливо. Емоцій безліч", - розповіла Reuters Наталі Манільє після свого півгодинного польоту.
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