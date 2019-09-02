Депутат Шахов облив водою Насірова в прямому ефірі, - ВІДЕО
Інцидент стався на телеканалі Zik під час діалогу політиків про те, яким має бути пенсійне забезпечення українців.
Під час дебатів Насіров заявив, що протягом одного року в Україні можна підняти мінімальну зарплату до 15 тисяч гривень і пенсію до п'яти тисяч гривень. Шахов заявив, що Насіров вже працював у нинішньому уряді, але нічого не змінив.
У відповідь Насіров заявив, що саме тоді, коли він почав зміни, то "всі бачили, що система робила з ним". І саме тому він балотується в президенти.
На що Шахов зазначив, що всім кандидатам у президенти "потрібно сьогодні освіжитися", і криком "Пройдіть психіатра" вилив на Насірова склянку води. Однак до нього долетіло кілька крапель.
У відповідь Насіров заявив, що нікому ще не вдалося підмочити його репутацію.
Нагадаємо, що в липні 2018 року нардеп Шахов побився з міністром Насаликом на Прорізній вулиці в центрі Києва.
Місяць потому, Шахов знову став фігурантом бійки. Цього разу дісталось нардепу від "Радикальному партії" Ігорю Мосійчуку.
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