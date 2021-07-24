Маск порівняв атомні електростанції зі "звичайними" процесами на Сонці

"Я справді думаю, що ядерну енергію можна зробити надзвичайно безпечною. <…> Я кажу про поділ. Вам не потрібен синтез", - сказав Маск

На думку гендиректора SpaceX і Tesla Ілона Маска, сучасні технології дозволяють будувати безпечні атомні електростанції.

Як передає Укрінформ, про це винахідник сказав на конференції B-Word, організованій Crypto Council for Innovation.

"Я думаю, що сучасні атомні електростанції безпечні всупереч тому, що можуть подумати люди", - заявив Маск.

"Я справді думаю, що ядерну енергію можна зробити надзвичайно безпечною. <…> Я кажу про поділ. Вам не потрібен синтез", - сказав Маск.

Поділ ядер - це процес, який використовується у звичайних ядерних реакторах. При реакції поділу нейтрони "спресовуються" у більший атом, розщеплюючи його на два менші атоми, що і продукує енергію.

Плавлення - це протилежна реакція діленню. При синтезі менші атоми з’єднуються між собою і утворюють важчий атом, виділяючи тим самим енергію. Ядерний синтез - це процес, за допомогою якого сонце виробляє енергію.

"У вас є той великий реактор термоядерного синтезу на небі, який називається сонцем. Це з’являється щодня", - додав Маск.

Деякі експерти вважають термоядерний синтез більш безпечним способом отримання ядерної енергії, оскільки при розподілі утворюються радіоактивні відходи, які можуть довго залишатися небезпечними. Тим часом рівень розвитку технологій поки стримує «приручення» термоядерного синтезу.

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