Міжнародні військові навчання Sea Breeze закінчилися

Вони стали наймасштабнішими за понад 20 років свого існування

В Одесі 10 липня відбулася церемонія закриття багатонаціональних військових навчань Sea Breeze-2021. У них взяли участь близько 5 тисяч людей з 30 країн, 30 кораблів та катерів, а також 40 літаків та гелікоптерів - найбільше за всі роки існування.

Про це повідомила пресслужба Військово-Морських сил України, зазначає "Громадське".

Командувач ВМС України контрадмірал Олексій Неїжпапа заявив, що ці навчання продемонстрували спроможність країн спільно виконувати завдання за стандартами НАТО.

"Наші кораблі пройшли понад 12 тисяч миль, водолази більш як 330 разів спускалися під воду, льотчики понад 80 годин провели у повітрі, українські й американські морські піхотинці, військові Молдови та Грузії спільно відпрацьовували заходи на суходолі в трьох областях України", - розповів офіцер.

Офіцер ВМС США капітан Кайл Гант наголосив, що головною метою настільки масштабних міжнародних військових навчань є демонстрація спільної рішучості та готовності просувати мир і стабільність в регіоні. За його словами, лише за останні два тижні про Sea Breeze ЗМІ у світі написали близько 15 тисяч статей 35 мовами.

Що це за навчання?

Sea Breeze - багатонаціональні військові навчання, які відбуваються в Україні з 1997 року відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння і співробітництво в галузі оборонних та військових відносин між Міністерствами оборони США та України.

Цьогорічні навчання розпочалися 28 червня. Вони відбувалися у північно-західній частині Чорного моря, а також у Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.

Водночас Росія закликала США відмовитися від навчань, бо вони нібито "заохочують мілітаристські настрої у Києві".

Нагадаємо, що російські кораблі, паралельно з Sea Breeze, провели бойові стрільби в Чорному морі