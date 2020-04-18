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Результати брифінгу Міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 18 квітня

МОЗ повідомляє
Щоденний оперативний брифінг Міністерства охорони здоров'я щодо поточної сиутації з коронавірусом в Україні.
Результати брифінгу Міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 18 квітня telegram.org/COVID19_Ukraine

enlightened Згідно зі змінами до держбюджету, сформовано Фонд для боротьби з коронавірусною хворобою, з якого 15,8 млрд грн. буде направлено закладам охорони здоров’я на боротьбу з COVID-19. Частина цих коштів призначена для підвищення заробітної плати медичним працівникам, які працюють з хворими на коронавірусну інфекцію, а також для придбання лікарських засобів для лікування COVID-19. Це буде відбуватися через укладення договорів з лікарнями, де ці кошти буде розподіляти головний лікар, та через Національну службу здоров’я України. 

enlightened Заробітна плата лікарів, які працюють з хворими на COVID-19, має зрости до 300%, точні суми буде зазначено в договорах. Нарахування цієї заробітної плати будуть здійснювати головні лікарі медичних закладів.

enlightened На сьогоднішній день у Вінницькій області зареєстровано 97 випадків захворювання на COVID-19 серед медичних працівників (у 22 закладах охорони здоров’я), зокрема у Калинівській центральній районній лікарні. На доручення очільника МОЗ України лікарня додатково забезпечена 10-денним запасом засобів індивідуального захисту.

enlightened Щотижня в Україну прибувають літаки з Китаю, які поповнюють запаси засобів індивідуального захисту в нашій країні.

enlightened 21 квітня голова МОЗ проведе селекторну нараду з директорами департаментів охорони здоров’я, буде обговорено аудит медичних працівників, які потрапили під скорочення, та буде вжито відповідні заходи для збереження робочих місць.

enlightened Станом на 18 квітня в Україні 5106 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За минулу добу зафіксовано 444 нові випадки, серед них 12 нових випадків серед дітей та 99 – серед медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 124 особи. За добу одужало 29 осіб (з них 1 дитина та 4 медичні працівники), померло 8 осіб.

Джерело : офіційний канал МОЗ у соціальний мережі телеграм https://t.me/COVID19_Ukraine

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 9:00 18 квітня в Україні 5106 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 133 летальні, 275 пацієнтів одужали.

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18 04 2020 12:30
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