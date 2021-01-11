ТЕХНОЛОГІЇ ВІДЕОРоботи-пси від компанії Boston Dynamics показали, як вміють танцювати під музику гурту The Rolling Stones.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Робопси динамічно станцювали під The Rolling Stones
Це вперше роботи Boston Dynamics взяли участь у музичному кліпі
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє TechEBlog.
Роботи станцювали під хіт 1981 року "Start Me Up". Таким чином розробники псів долучились до привітання гурту, який дебютував з цією піснею 1981 року.
The Rolling Stones та Boston Dynamics створили нове музичне відео, в якому група роботів імітує відомих шоуменів Міка Джаггера, Кіта Річардса, Чарлі Воттса та Ронні Вуда.
Це вперше роботи Boston Dynamics взяли участь у музичному кліпі.
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01 11 2021 10:31 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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