Робопси динамічно станцювали під The Rolling Stones Це вперше роботи Boston Dynamics взяли участь у музичному кліпі

Роботи-пси від компанії Boston Dynamics показали, як вміють танцювати під музику гурту The Rolling Stones.

Фото: з вільного доступу

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