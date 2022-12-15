Солдати НАТО заспівали "Щедрик"
15 грудня 2022, 19:57
Фото: Укрінформ
Сержанти та офіцери НАТО виконали а капела англійську версію твору композитора Миколи Леонтовича "Щедрик" - Ukrainian Bell Carol.
Відео з виступом опублікувало Міністерство культури інформаційної політики в Telegram.
"Легендарний український "Щедрик" виконали сержанти та офіцери НАТО", - йдеться в повідомленні.
Із відео випливає, що твір заспівали у Латвії.
Як повідомлялося, днями в Карнегі-Холі відбувся урочистий концерт з нагоди 100-річчя виконання в цьому залі українського "Щедрика".