Солдати НАТО заспівали "Щедрик"

Сержанти та офіцери НАТО виконали а капела англійську версію твору композитора Миколи Леонтовича "Щедрик" - Ukrainian Bell Carol.

Відео з виступом опублікувало Міністерство культури інформаційної політики в Telegram.

"Легендарний український "Щедрик" виконали сержанти та офіцери НАТО", - йдеться в повідомленні.

Із відео випливає, що твір заспівали у Латвії.

Як повідомлялося, днями в Карнегі-Холі відбувся урочистий концерт з нагоди 100-річчя виконання в цьому залі українського "Щедрика".