У мережі опублікували нове відео із Зеленським, вантажівкою та кокаїном
Сюжет відрізняється від оригіналу - вантажівка проїжджає повз Зеленського, а згодом на нього висипається кокаїн.
Відео починається фразою "З ним усе добре", а закінчується - "Бо він під кайфом".
Спільнота підписала відео "Тепер Аваков задоволений?", натякаючи на відкриття поліцією провадження за фактом поширення ролика. Мовляв, на цьому ж ролику Зеленського не збиває вантажівка.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав відео "потворним" у коментарі "УНІАН".
Поширив на своїй сторінці відео із Зеленським радник чинного президента Юрій Бірюков.
"Поважне (кимось і десь МВС! Він живий! Його не переїхав Камаз! Закривайте справу!", - написав Бірюков.
Нагадаємо, що в офіційних каналах проекту "Європейське майбутнє України" у Telegram і Viber, який запустив чинний глава держави і кандидат в президенти Петро Порошенко, опублікували відео, на якому вантажівка збиває кандидата Володимира Зеленського. За основу змонтованого відео взяли новий рекламний ролик Зеленського.
У штабі чинного президента і кандидата на цю посаду Петра Порошенка заявили, що не мають відношення до відео з іншим кандидатом у президенти Володимиром Зеленським, де його збиває фура.
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