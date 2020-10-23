У США пройшли останні дебати Байдена і Трампа перед виборами

Не забули вони згадати й про Україну

У Нешвіллі, штат Теннессі, між Джо Байденом і Дональдом Трампом відбулися останні дебати перед виборами президента США 3 листопада.

Кандидати у президенти згадали і про військову допомогу Україні, і про зв'язок сина Байдена з Україною, повідомляє "Громадське" з посиланням на CNN.

Трамп під час дебатів стверджував, що Росія втручається у вибори, бо хоче його програшу. Натомість Байден заявив, що Росія хоче перемоги Трампа, бо перемога Байдена їм невигідна. Ще у серпні офіцер розвідки США повідомляв, що російський уряд втручається в американські вибори, щоб нашкодити кандидату від Демократичної партії.

Також Трамп відкинув звинувачення в отриманні грошей від Китаю та Росії. Натомість звинуватив в отриманні 3,5 млн доларів родину Байдена. Мається на увазі звіт республіканців, в якому йдеться про те, що Гантер Байден начебто отримав від російської підприємниці 3,5 млн доларів. У Байдена такі звинувачення відкинули.

Крім того, під час дебатів Трамп заявив, що "немає нікого, хто поводився б з Росією ще жорсткіше", ніж він.

"Коли він (Байден - ред.) продавав Україні подушки та ковдри, я продавав їм протитанкову зброю", - заявив американський президент.

Справді, президент Барак Обама (а Байден був віцепрезидентом за час його правління) не направив Україні летальну зброю. Натомість тоді США направили мінометні радари, безпілотники, прилади нічного бачення та медичні товари.

Нагадаємо, що комісія з президентських дебатів у США ухвалила нові правила, за якими мікрофон одного кандидата в президенти будуть відключати під час виступу іншого.