ПОЛІТИКА ВІДЕОУ прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо на мітингу в провінції Онтаріо кинули гравієм.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Трюдо після мітингу пожбурили гравієм
У цій країні є невеликий елемент маргіналів, які не вірять в науку, влаштовують расистські, жінконенависницькі напади... Але переважна більшість канадців не є ними ... І я знаю, що вони не дозволять цьому голосу, цій мафії противників вакцинації, диктувати, як ця країна переживе пандемію
Фото: Nathan Denette/The Canadian Press
Про це повідомляє телеканал CBC.
Як зазначається, інцидент стався в канадському місті Лондон після передвиборчого заходу, на якому Трюдо заявив, що його політику не будуть визначати вимоги так званих "противників вакцинації".
"У цій країні є невеликий елемент маргіналів, які не вірять в науку, влаштовують расистські, жінконенависницькі напади... Але переважна більшість канадців не є ними ... І я знаю, що вони не дозволять цьому голосу, цій мафії противників вакцинації, диктувати, як ця країна переживе пандемію ", - зазначив Трюдо.
Коли Трюдо пішов до автобуса, оточеного розгніваними протестувальниками, в його бік полетіло каміння розміром з монету в 10 центів, однак сам він не постраждав і почувається нормально.
Лідер консерваторів Ерін О'Тул засудив інцидент, назвавши його "огидним".
Кампанія Трюдо і раніше була об’єктом протестів, передає телеканал.
Як повідомлялося, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо призначив позачергові парламентські вибори на 20 вересня. Трюдо прагне отримати більшість місць у парламенті.
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