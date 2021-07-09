У Трюдо після мітингу пожбурили гравієм

У цій країні є невеликий елемент маргіналів, які не вірять в науку, влаштовують расистські, жінконенависницькі напади... Але переважна більшість канадців не є ними ... І я знаю, що вони не дозволять цьому голосу, цій мафії противників вакцинації, диктувати, як ця країна переживе пандемію

У прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо на мітингу в провінції Онтаріо кинули гравієм.

Про це повідомляє телеканал CBC.

Як зазначається, інцидент стався в канадському місті Лондон після передвиборчого заходу, на якому Трюдо заявив, що його політику не будуть визначати вимоги так званих "противників вакцинації".

"У цій країні є невеликий елемент маргіналів, які не вірять в науку, влаштовують расистські, жінконенависницькі напади... Але переважна більшість канадців не є ними ... І я знаю, що вони не дозволять цьому голосу, цій мафії противників вакцинації, диктувати, як ця країна переживе пандемію ", - зазначив Трюдо.

Коли Трюдо пішов до автобуса, оточеного розгніваними протестувальниками, в його бік полетіло каміння розміром з монету в 10 центів, однак сам він не постраждав і почувається нормально.

Лідер консерваторів Ерін О'Тул засудив інцидент, назвавши його "огидним".

Кампанія Трюдо і раніше була об’єктом протестів, передає телеканал.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо призначив позачергові парламентські вибори на 20 вересня. Трюдо прагне отримати більшість місць у парламенті.