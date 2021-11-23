В Україні презентували застосунок для жертв домашнього насилля

Українське представництво Міжнародного громадського руху проти насильства "Біла стрічка" (White ribbon) презентувало мобільний застосунок для захисту жінок та дітей від домашнього насильства.

Про це повідомило представництво руху, пише "Громадське".

Застосунок має однойменну назву WhiteribbonUA. Він має стати персональною "службою безпеки" для жінок.

Додаток має дизайн, що нагадує календар для місячного циклу жінки. Посол доброї волі "Білої стрічки Україна" Тетяна Рамус розповіла, що це має стати додатковим захистом від кривдника, у разі якщо він перевіряє телефон жертви.

Щоб "активувати" додаток та покликати на допомогу, треба затримати палець на верхній іконці застосунку, і там з'явиться приховане меню.

У ньому є три категорії:

екстрена допомога жертві (власнику застосунку чи комусь іншому);

ведення обліку фактів ("щоденник", де можна фіксувати факти насилля, не зберігаючи фото на телефоні);

надання інформації для виявлення ознак домашнього насилля;

Основною функцією застосунку є прямий зв'язок із поліцією. Окрім того, там зібрані усі номери телефонів служб для екстреного виклику та є можливість пошуку найближчого до вас центру підтримки, поліцейського відділу або служби екстреної допомоги.

Якщо ж жертві необхідно втекти, у спеціальному розділі є інструкція, як терміново зібрати сумку та що треба із собою взяти.

Застосунок WhiteRibbonUA можна завантажити з AppStore або Google Play на будь-який смартфон незалежно від версії програмного забезпечення. Його створили за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні.

Нагадаємо, що спецпредставник ЄС закликав Київ ратифікувати Стамбульську конвенцію. Стамбульська конвенція або Конвенція Ради Європи про попередження і боротьбу з насильством щодо жінок і домашнього насильства - міжнародна угода, уперше підписана в 2011 році.

Це перший подібний документ, який юридично зобов'язує створити правову базу для боротьби з насильством щодо жінок. Країни, що приєдналися до конвенції, повинні криміналізувати психологічне насильство, переслідування, фізичне і сексуальне насильство, примусовий шлюб, примусові аборти і стерилізацію.