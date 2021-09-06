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Відбір на ЧС-2022: Бразилія обіграла Парагвай, Аргентина втратила перемогу над Колумбією

Бразильці здобули шосту перемогу поспіль
У Південній Америці триває відбірковий турнір на футбольний чемпіонат світу-2022.
Відбір на ЧС-2022: Бразилія обіграла Парагвай, Аргентина втратила перемогу над Колумбією Фото: з вільних джерел

У матчах 6-го туру збірна Бразилії обіграла на чужому полі Парагвай 2:0, а от Аргентина не зуміла перемогти на виїзді Колумбію - нічия 2:2 передає "Укрінформ".

В Асунсьйоні Бразилія здобула у відборі свою шосту перемогу поспіль. Голи Неймара і Пакети забезпечили бразильцям перемогу над Парагваєм 2:0.

В Барранкільї аргентинці до 51-ї хвилини вели з перевагою в два м’ячі - відзначились Ромеро і Паредес. Однак Колумбія відігралася. Спочатку забив Мюріель, а на 4-й компенсованій хвилині Борха приніс господарям нічию 2:2.

Інші матчі туру: Еквадор - Перу - 1:2, Венесуела - Уругвай - 0:0, Чилі - Болівія - 1:1.

Турнірне становище у топ-5 відбіркової групи: 1.Бразилія - 18 (6), 2.Аргентина - 12 (6), 3.Еквадор - 9 (6), 4.Уругвай - 8 (6), 5.Колумбія - 8 (6). Перші чотири збірні отримають прямі путівки на ЧС-2022.

Наступний тур зіграють 2 вересня. Головні поєдинки туру: Чилі - Бразилія і Еквадор - Парагвай.

В Барранкільї аргентинці до 51-ї хвилини вели з перевагою в два м’ячі – відзначились Ромеро і Паредес. Однак Колумбія відігралася. Спочатку забив Мюріель, а на 4-й компенсованій хвилині Борха приніс господарям нічию 2:2.

Нагадаємо, що Футбольна асоціація Англії (FA) у вівторок оголосила про призначення нового керівника організації. Г'юїтт стала першою жінкою на чолі футбольної асоціації Англії за всю її 158-річну історію

 
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09 06 2021 12:34
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