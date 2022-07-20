CУСПІЛЬСТВО ВІДЕОЗбройні сили України вже звільнили від окупантів майже третину захоплених ними на початку вторгнення населених пунктів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЗСУ звільнили майже третину окупованих міст та сіл з початку війни - Резніков
Ми вже звільнили понад 1000 міст та сіл, які ворог захопив на початку. Нам треба звільнити ще понад 2500
Фото: з вільного доступу
Про це під час організованої Atlantic Council дискусії розповів міністр оборони України Олексій Резніков.
"Ми вже звільнили понад 1000 міст та сіл, які ворог захопив на початку. Нам треба звільнити ще понад 2500", - сказав Резніков.
Він наголосив, що "росію точно можна здолати і Україна вже показала, як".
"Тепер усе залежить від того, наскільки вільний світ готовий підтримувати нас. Якщо ми вчасно отримаємо вдосталь зброї, то звільнимо свої землі", - зазначив міністр.
Нагадаємо: минулого тижня в Україну прибули три перші далекобійні ракетні системи залпового вогню М270, передані урядом Норвегії за посередництва Великої Британії. Оскільки наявні в Норвегії системи потребували модернізації, Британія отримає та оновить норвезькі РСЗВ, а свої вже модернізовані системи відправила в Україну.Про
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