"What we don’t see": у Львові пройде 11-й міжнародний фестиваль короткометражних фільмів Wiz-Art
Відвідувачів фестивалю чекає ряд захопливих кінопоказів, які не залишать нікого байдужими, особлива програма з обговореннями і дискусіями, гості з різних країн світу.
У межах одинадцятого кінофестивалю організатори вирішили звернути увагу аудиторії на те, що ненавмисне або ж спеціально залишається за кутом огляду суспільства. Відповідно основною темою LISFF Wiz-Art 2018 стануть явища, які ми не помічаємо або не бачимо: WHAT WE DON’T SEE.
"Кіно, як окуляри, дозволяє побачити більше", - зазначає директорка фестивалю Ольга Райтер.
Глядачі зможуть не лише побачити, але й почути більше під час тематичних лекцій та майстер-класів, які відбуватимуться паралельно із кінопоказами. Цього року у міжнародному конкурсі кінофестивалю представлено більше сотні фільмів з усього світу. Це яскраві, провокативні і сильні роботи зі всіх континентів.
Найкращий короткометражний фільм у межах LISFF Wiz-Art 2018 обиратиме міжнародне журі у складі представника Torino Film Lab та програмного координатора Массіміліано Нардулі (Італія), режисерки Орі Сінай (Ізраїль) та продюсерки Дарії Бассель (Україна).
Під час фестивалю фільми змагатимуться у міжнародному та національному конкурсі, будуть спеціальні підбірки Midnight Sexy Shorts, Equality Shorts, KIDS Programs, концерт та кінопоказ Sound & Visio
Повна програма заходів:
http://zzz.wiz-art.ua/festival/
Національна конкурсна програма 2018:
http://zzz.wiz-art.ua/festival/national_competition_program_wiz-art_2018/
Міжнародна конкурсна програма 2018:
http://zzz.wiz-art.ua/festival/international_competition_2018/
Квитки на подію:
https://gastroli.ua/events/kinofestival-wiz-art-2018
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