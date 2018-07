"What we don’t see": у Львові пройде 11-й міжнародний фестиваль короткометражних фільмів Wiz-Art

3 6 по 12 серпня пройде 11-й Львівський міжнародний фестиваль короткометражних фільмів Wiz-Art, слоганом якого є фраза – Те, чого ми не бачимо.

Відвідувачів фестивалю чекає ряд захопливих кінопоказів, які не залишать нікого байдужими, особлива програма з обговореннями і дискусіями, гості з різних країн світу.

У межах одинадцятого кінофестивалю організатори вирішили звернути увагу аудиторії на те, що ненавмисне або ж спеціально залишається за кутом огляду суспільства. Відповідно основною темою LISFF Wiz-Art 2018 стануть явища, які ми не помічаємо або не бачимо: WHAT WE DON’T SEE.

"Кіно, як окуляри, дозволяє побачити більше", - зазначає директорка фестивалю Ольга Райтер.

Глядачі зможуть не лише побачити, але й почути більше під час тематичних лекцій та майстер-класів, які відбуватимуться паралельно із кінопоказами. Цього року у міжнародному конкурсі кінофестивалю представлено більше сотні фільмів з усього світу. Це яскраві, провокативні і сильні роботи зі всіх континентів.

Найкращий короткометражний фільм у межах LISFF Wiz-Art 2018 обиратиме міжнародне журі у складі представника Torino Film Lab та програмного координатора Массіміліано Нардулі (Італія), режисерки Орі Сінай (Ізраїль) та продюсерки Дарії Бассель (Україна).

Під час фестивалю фільми змагатимуться у міжнародному та національному конкурсі, будуть спеціальні підбірки Midnight Sexy Shorts, Equality Shorts, KIDS Programs, концерт та кінопоказ Sound & Visio

Повна програма заходів:

http://zzz.wiz-art.ua/festival/

Національна конкурсна програма 2018:

http://zzz.wiz-art.ua/festival/national_competition_program_wiz-art_2018/

Міжнародна конкурсна програма 2018:

http://zzz.wiz-art.ua/festival/international_competition_2018/

Квитки на подію:

https://gastroli.ua/events/kinofestival-wiz-art-2018