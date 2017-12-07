Прифронтовий Маріуполь: хто проти повернення футбольного свята на Донеччину?

Футбольний клуб "Маріуполь", який донедавна називався "Іллічівець", зумів підвищитися в класі. Підопічні Олександра Севидова стали чемпіонами Першої ліги. Цей успіх дозволив команді з Донецької області в сезоні 2017/2018 боротися з іншими одинадцятьма конкурентами за звання найкращої в Україні. Більше того, футболісти клубу зуміли повернути свято в Маріуполь, неподалік якого розташовуються російсько-терористичні війська.

На жаль, не всі команди Прем'єр-ліги готові грати в Маріуполі. "Динамо" Київ і "Карпати" Львів одноголосно заявляють, що не гратимуть на домашньому стадіоні ФК "Маріуполь" через загрозу терористичної атаки. На думку керівництва клубів, наразі ніхто не може гарантувати безпеку футболістів.

Президент "Динамо" Ігор Суркіс підтвердив позицію клубу, яка полягає в неможливості проведення матчів в Маріуполі, повідомляє Sport-express.ua.

"Особисто у мене немає ніякого упередження до цього симпатичного міста. Але йде війна, будемо називати речі своїми іменами, Маріуполь є на невеликій відстані від лінії фронту. І ми не вважаємо на цей момент можливим проводити там матчі", - розповів Суркіс.



Ігор Суркіс. Фото: sport-xl.net

"Ні федерація, ні ліга, ні місцева влада не дають навіть мінімальних гарантій безпеки. Хто гарантує, що під клубний автобус, якому довелося б доставити "Динамо" із запорізького аеропорту, ніхто не закладе вибухівку? Хто дасть гарантію, що проти наших гравців, тренерів та персоналу не буде жодних провокацій? Нарешті, чи можемо бути впевнені в тому, що не постраждають патріотично налаштовані вболівальники команди?"

"У Маріуполі немає, підкреслю, не лише гарантій, які здавалися б переконливими, - навіть спільного бачення підходу до забезпечення безпеки. І та обставина, що сюди не боялися приїжджати клуби першої ліги, не здається мені переконливим аргументом. Дайте залізні гарантії - і ми зіграємо хоч в Донецьку! Ми не категоричні у своєму небажанні проводити тут матчі, але якщо існує хоча б один відсоток реальної небезпеки - гру слід проводити на нейтральному полі", - резюмував президент "Динамо".

У свою чергу, львівські "Карпати" готові проводити матчі з в Маріуполі, якщо влада гарантує безпеку. Про це заявив генеральний директор "Карпат" Юрій Дячук-Ставицький, інформує "Плюс спорт".



Юрій Дячук-Ставицький. Фото: fc-metalist.com

"Ніяких категоричних відмов ні ми, ні "Динамо" не висловлювали, але ситуація в Маріуполі непроста - там декілька кілометрів до бойових дій. Так, їх футбольний клуб гарантує нам безпеку, але що таке клуб, коли поруч війна. Це влада повинна гарантувати безпеку. Тому ми попросили федерацію опрацювати це питання, особливо це стосується таких регіонів як Львів і Київ. Все-таки ставлення до "західняків" там неоднозначне. А якщо наші вболівальники захочуть туди поїхати? Вони в Луцьк їдуть, і то у нас проблеми. А тут до Маріуполя приїдуть "хлопці з Бандерштадту". Можливі провокації. Ми не хочемо ризикувати ні нашими футболістами, ні уболівальниками. "Динамо" підтримало цю позицію", - розповів Дячук-Ставицький.

За його словами, "Карпати" готові провести матчі з "Маріуполем" на нейтральному полі.

"Ми готові зіграти з "Маріуполем" два матчі на нейтральному полі. Тобто на свою домашню гру ми можемо поїхати куди вони скажуть, тільки не в Маріуполь. Це не проблема. Це лише один з варіантів. Нехай федерація пропрацює і ми знайдемо спільну точку зору", - підкреслив генеральний директор львівського клубу.

Позицію ФК "Маріуполь" в ексклюзивному коментарі для iPress.ua озвучив віце-президент клубу Андрій Санін.

"Є така річ як регламент. Якби ФФУ орієнтувалася на бажання клубів, то в нас був би не футбольний чемпіонат, а не знати що… У регламенті чітко прописано, що всі футбольні клуби грають за місцем своєї юридичної реєстрації. Юридична реєстрація ФК "Маріуполь" є місто Маріуполь. Нашим домашнім стадіоном є арена "Іллічівець". Стадіон пройшов атестацію, він затверджений ФФУ та Прем’єр-лігою як домашній стадіон клубу "Маріуполь". Відповідно ми будемо грати всі домашні матчі на нашій домашній арені. У той день, коли ми гратимемо з "Динамо" Київ або "Карпати" Львів, наша команда вийде на футбольне поле домашнього стадіону. Якщо там не буде суперника, то слово буде за делегатом матчу та ФФУ. Це вони будуть вирішувати як вийти із ситуації. Ми вийдемо на поле і будемо готові до боротьби.

Наразі "Карпати" чомусь більш спокійно себе ведуть. Вони більше не озвучують жодної позиції. В основному ми чуємо позицію киян. Ми поважаємо ці дві команди і сподіваємося, що вони все ж будуть дотримуватися регламенту, який для футбольних людей є своєрідною Біблією, без якої неможливо жити.



Андрій Санін. Фото: donbass-arena.com

Наразі ми активно взаємодіємо зі всіма, хто задіяний в процесі забезпечення безпеки. Наприклад, на минулих вихідних в Маріуполі відбувся грандіозний фестиваль MRPL City 2017. Здається, що 6 тис людей на нашому пляжі впродовж трьох днів відпочивали та насолоджувалися виступом найкращих гуртів України. Жодного інциденту з точки зору безпеки. Питання, чого боятися? За статистикою МВС, у Києві набагато більше відбувається інцидентів, пов’язаних з вибухівкою, чи стріляниною. Про Маріуполь ви нічого такого не почуєте. Безпека на найвищому рівні.

Ми будемо грати в Маріуполі – це наша тверда позиція і ми на ній стояли. Футбольний клуб "Маріуполь" грає для жителів Маріуполя. Ми пишаємося тим, що повернули великий футбол у наше місто і ми робимо все від нас залежне, щоб великий футбол більше звідси не йшов.

Коли клуби до нас звертаються, то ми з ними ведемо діалог. Коли приїхали офіцери безпеки, то ми їм все показали. Ми їх навіть зустріли за тією процедурою, відповідно до якої, будуть супроводжувати всі команди. Офіцерам безпеки все сподобалося. Принаймні вони побачили як все працюватиме. Чому топ-менеджмент "Динамо" та "Карпат" не змінив свою позицію, мабуть, їм видніше. Я не знаю, чому вони так твердо стоять на цій позиції.

Сюди вже приїжджали футболісти "Динамо" U-19. Чомусь тоді виходить, що їх не шкода? І молодіжна команда "Карпат" сюди приїжджала. Президентам клубів їх не було шкода? Чомусь тільки тепер виникло це питання. Тоді не виникали жодні питання щодо безпеки. Ми дуже сподіваємося побачити тут такі поважні команди як "Динамо" і "Карпати". Повірте, що тут дуже багато їх вболівальників, тому що довкола міста багато українських військових, які з Києва та Львова. Ми не хочемо позбавляти містян такого свята як великий футбол з поважними командами. Ми їх дуже поважаємо і просимо, щоб вони так само поважали нас – ФК "Маріуполь» та жителів міста", - заявив Андрій Санін.

Щоб розсудити позиції команд iPress.ua звернувся до члена виконкому Федерації Футболу України (ФФУ) Артема Франкова.

"Я категорично вважаю, що тут важлива не політична сторона питання, а безпека спортсменів. Швидше за все, відповідь на це питання повинні давати не журналісти, не політики, та навіть не футболісти, а саме спеціалісти з безпеки. Тобто ті структури, які займаються цими питаннями – МВС, СБУ, можливо, Міністерство оборони. Саме вони повинні оцінювати рівень терористичної загрози. Не тільки в Маріуполі, але й на шляху із Запоріжжя в Маріуполь. Відповідно ці структури повинні дати рекомендації Федерації футболу України, Прем’єр-лізі. Думаю, що рекомендації будуть взяті до уваги клубами, які зацікавлені у безпеці – "Динамо" та "Карпати" і навіть сам ФК "Маріуполь".



Артем Франков. Фото: Alicia Chelini

Наразі все це тільки слова. Врешті-решт, коли розпочнеться чемпіонат, коли розвиватимуться баталії на футбольному полі так і, на жаль, за його межами, ми можемо отримати іншу ситуацію. На сьогодні це демонстрація намірів і не більше того. "Динамо" свою позицію не змінювало і сформулювало її з самого початку, саме з точки зору безпеки. Зрозуміло, що ніхто не має щось проти ФК "Маріуполь", ні громадян Маріуполя, ні розміщених там українських військових, чи МВС, ні єдності України. Це винятково питання безпеки.

Я не беру на себе відповідальність це оцінювати, тому що я не спеціаліст в цьому питанні. Так, з самого початку я досить різко відреагував на позицію "Динамо" і "Карпат", але після того мені довелося поспілкуватися з людьми, які відповідають за безпеку. Саме вони змусили мене поглянути на цю ситуацію з іншої позиції, з менш футбольної та політичної, а саме позиції безпеки. Я жодним чином не можу виносити якісь рішення щодо цього.

Думаю, що Прем’єр-лізі так чи інакше доведеться приймати якесь рішення. Я вважаю, що позиція "Динамо" та "Карпат" не залишиться без підкріплення. Потрібно розуміти, що тут не достатньо гучних заяв, що "ми не поїдемо і все". На мою думку, тут необхідна позиція структур безпеки, яка очевидно буде висунута.

Можливо, що ФК "Маріуполь" гратиме домашні матчі проти "Динамо" та "Карпат" на нейтральному полі. Працівники ФК "Маріуполь" насправді ні в чому не винні, можна їх зрозуміти. Було б добре, щоб самі клуби домовилися. Врешті-решт, ФФУ та Прем’єр-ліга працюють над цим і рішення буде. Головне, щоб воно було не політичним, не футбольним, а стосувалося винятково позиції безпеки", - заявив Артем Франков.

Чемпіонат України вже не за горами. ФК "Маріуполь" перший домашній матч зіграє 16 липня проти "Вереса" із Рівного. Зустріч же з "Карпатами" відбудеться 12 серпня. Відтак, залишається вдосталь часу для прийняття рішення щодо домашніх поєдинків проти львів’ян та киян. У першому поєдинку в Маріуполі команда, яка привезла свято на Донбас, повинна довести, що їх місто безпечне для проведення масштабних подій. Це в певній мірі підкріпить їх позицію не словами, а фактами. Втім, топ-менеджмент "Динамо", чи "Карпат" може заявити, що терористам більш "цікаві" їх команди.

На сьогодні складно оперуватиме тезами "за" або ж "проти". Існує більше запитань та здогадів. У першу чергу невідомо, чому ця проблема порушується так пізно. ФК "Маріуполь" пройшов Першу лігу і жоден з учасників не висував тверду позицію, що не гратиме в Маріуполі. Якщо стадіон пройшов атестацію, то запитань до міста не повинно бути апріорі. Однак, чому при атестації не були взяті до уваги позиції зазначених команд, або, чому клуби подали їх запізно? Водночас, якщо молодіжні команди "Карпат" і "Динамо" приїжджали на матчі до Маріуполя, то виходить, що керівництву клубів байдуже на своїх вихованців? Звісно, що головні команди більш розрекламовані. Проте саме "переживання" та гучні заяви львів’ян і киян більше створюють ризик терористичної загрози.

Позицію клубів також потрібно розмежовувати між політикою те реальною безпекою. Так вже склалося, що багато питань у вітчизняному футболі вирішуються за межами стадіонів. "Динамо", можливо, свідомо не хоче їхати до Маріуполя зважаючи на зв’язки клубу з президентом "Шахтаря" Ринатом Ахметовим. Втім, така позиція, швидше за все, малоймовірна, тим паче, що від цього отримає Суркіс?. Але "прикриватися" безпекою - найкращий хід для Ігоря Михайловича. До слова, "Динамо" за останні три роки двічі ставало так званим "домашнім чемпіоном", провівши безліч поєдинків у Києві.



Фото: facebook.com/frimariupol

Позиція безпеки є вкрай актуальною, оскільки неподалік міста розташовуються проросійські бойовики. Таким чином "Маріуполь" при всьому своєму бажанні не може гарантувати, що під час приїзду будь-якої з команд не станеться обстріл. Йдеться не про теракт під час самої гри, а саме обстріл. Такі дії окупантів спрогнозувати не можуть жодні структури безпеки. Мабуть, саме цього бояться "Динамо" і "Карпати", тому в цьому питанні мають рацію. Разом з тим, інші дев’ять представників готові без вагань їхати в Маріуполь. Виходить, що їх президенти менше про них піклуються?

Для "Маріуполя" ситуація з "Динамо" і "Карпатами" є як мінімум незручною. Сімейство Суркісів може вирішити практично будь-яке питання в кабінеті. Тому маріупольцям не надто вигідно отримати технічну поразку вдома у двох поєдинках. Практично неможливо, що ФФУ та Прем’єр-ліга стануть на сторону клубу із Донбасу. Якщо ж таке відбудеться, то "Динамо", яке вочевидь боротиметься за чемпіонство, теж не погодиться втрачати три очки та намагатиметься вирішити це питання.

Очевидно, що ніхто не погодиться покривати витрати на організацію поєдинку в іншому місті, хоча "Динамо" іноді так робило. Теоретично дві зустрічі можна провести в Запоріжжі, але "Маріуполь" поки на це не погоджується. На жаль, питання проведення поєдинків з львів’янами та киянами "висить" в повітрі і його не квапляться вирішувати. Врешті-решт, "Маріуполь" відмовляється проводити поєдинки на нейтральному полі. Їх позиція полягає в тому, що ФК "Маріуполь" грає для жителів Маріуполя. Цю позицію може використати держава Україна. Як? Розгорнути пропаганду "українського". На цей момент "Динамо" та "Карпати" своїми діями більше відштовхують жителів міста від України...