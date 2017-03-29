У Києві нагородили переможців Всеукраїнського конкурсу есеїв: "Згода дім будує, а незгода руйнує"

Минулої суботи, 25 березня в Культурно-мистецькому центрі Національного університету "Києво-Могилянська академія" відбулось нагородження переможців Всеукраїнського конкурсу есеїв: "Згода дім будує, а незгода руйнує" за інформаційної підтримки інтернет-видання iPress.ua.

Символічно, що саме в цей день в НаУКМА проходив День відкритих дверей університету і наші переможці (точніше, переможниці) виходили на сцену за заслуженими відзнаками під зацікавлені погляди сотень своїх однолітків та 1200 інтернет-користувачів, котрі суботнім ранком, з філіжанкою кави з канапкою, зручно спостерігали по stream-трансляції на YouTube.

А дівчата, як майбутні абітурієнти, ще й отримали змогу з перших вуст отримати корисну для себе інформацію про Могилянку, а, можливо, і визначитись з майбутньою Alma Mater.



Фото: iPress.ua



Фото: iPress.ua

Ми вже коротко підбивали підсумки конкурсу… Проте, як організатори проекту, ще раз хочемо відзначити високу якість робіт та, не по літах, зрілі роздуми авторів. Організовуючи такий конкурс, ніколи зазделегідь не знаєш який отримаєш зворотній зв’язок, тим паче, враховуючи вік наших учасників (16-17 років), коли стрімко вриваєшся в доросле життя, але ще палає жар підліткової тривожності; та й загалом тривожну ситуацію в країні. Однак, ми щиро були вражені як наш заклик знайшов відгук в серцях та умах молодих українців: надійшли роботи майже з усіх куточків України, а найбільше з Львівської, Донецької, Хмельницької, Миколаївської областей та міста Києва, так що, можна сказати, конкурс ненавмисно виконав об’єднуючу місію, ще раз засвідчивши, що наша молодь прагне і добре розуміє як будувати "спільний дім" у згоді та злагоді.

Роботи були дуже різні, але одне їх точно об’єднує - щирість. Цікаво було читати як старшокласники, незважаючи на неспокійний, здавалося б схильний до конфліктності вік, перейнялись ідеями згоди та синергії, продемонстрували тонке розуміння і творчо обігравши в своїх есеях вікову мудрість: Згода дім будує, а незгода руйнує. І членам журі, повірте , справді було складно… Проте ряд робіт, відібраних журі до нагородження, помітно вирізнявся в багатьох компонентах: композиція, стиль, неординарний творчий підхід, глибина розуміння теми. І ми сміливо можемо заявити, що роботи наших дівчат-переможниць не лише варті перемоги в цьому конкурсі, але й гідні позмагатись на конкурсах дорослої зрілої есеїстики.

З їхніми роботами ви зможете познайомитися окремо… А, наразі, з гордістю представляємо наших переможниць:

3 місце:

Олена Пацевко, Дрогобицький педагогічний ліцей, м. Дрогобич

2 місце:

Марія Панасюк, НВК "ЗОШ І-ІІІ ступенів, гімназія", м. Славута

1 місце:

Карина Людоговська, Голопристанська гімназія, м. Гола Пристань.



Фото: iPress.ua

Нагороди вручали: Президент Національного університету "Києво-Могилянська академія" Мелешевич Андрій Анатолійович; Голова оргкомітету конкурсу, професор кафедри Психології та педагогіки НаУКМА Гірник Андрій Миколайович; керівник Проекту "Новий освітній простір" Алевтина Седоченко; виконавчий директор ГО "Інститут солідарності громад Романа Мацоли" Леся Костик.



Фото: iPress.ua



Фото: iPress.ua

По завершенню проекту хочемо ще раз висловити щиру подяку співорганізаторам, без сприяння і всебічної підтримки яких, проведення цього прекрасного заходу було б неможливо. А саме: ГО "Інститут солідарності громад Романа Мацоли", Проекту "Новий освітній простір", ГО "Україна Інкогніта", Конфедерації будівельників України.

Особливі слова подяки Лесі Костик, та Алевтині Седоченко за постійну підтримку і співпрацю від самого початку конкурсу.



Фото: iPress.ua



Фото: iPress.ua



Фото: iPress.ua



Фото: iPress.ua

Конкурс завершено, як перший етап, але проект буде продовжено в такому й інших форматах. Тож, далі буде...