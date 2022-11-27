Витрати Європи на енергоносії бліднуть на тлі реалій України. Але росія використовує енергетику як зброю – The Economist

Наскільки смертоносною вона буде для Європи? – запитує себе The Economist. І наводить моделі, які за умов значного зниження температур та небувалого зростання цін призведе до збільшення смертності в країнах Європи. Хоча в цій статті видання визнає, що Україна за цих умов постраждає найбільше через російські обстріли та руйнування інфраструктури, видання не пропонує рішення цієї проблеми. А рішення просте, і його весь час пропонують неупереджені західні експерти та екс-посадовці, які знаються на проблемі росії: дайте Україні більше зброї та засобів, щоб вона могла швидше перемогти росію на війні, включаючи санкції, що працюють. Тоді і зникне реальна причина для "замерзання" європейців.

Джерело: The Economist

Для перемоги у війні в Україні володимиру путіну потрібно, щоб Захід припинив підтримувати його супротивника. Найкраща можливість вбити клин між ними з'явиться цієї зими. До війни росія забезпечувала 40-50% імпорту природного газу в ЄС. У серпні путін перекрив крани на великому газопроводі до Європи. Ціни на паливо різко зросли, стискаючи економіки союзників України.

Поки що Європа добре пережила цей шок, накопичивши достатньо газу для заповнення сховищ. Але зростання оптових цін на енергоносії все ж таки торкнулося багатьох споживачів. Незважаючи на те, що ринкові ціни на паливо знизилися з їх пікових значень, реальні середні витрати на газ та електроенергію для населення в Європі на 144% та 78% перевищують показники 2000-19 років.

Ці витрати бліднуть у порівнянні з тим жахом, який пережили українці. Але вони все одно мають значення, адже чим холодніші температури, які відчувають люди, тим більша ймовірність їхньої смерті. І якщо історичні взаємозв'язки між смертністю, погодою і витратами на енергоносії збережуться - а вони можуть і не зберегтися, враховуючи, наскільки високими є поточні ціни - кількість загиблих від "енергетичної зброї" пана путіна може перевищити кількість солдатів, які загинули до цього часу в боях.

Хоча хвилі спеки привертають більше уваги, холодні температури, як правило, смертельніші, ніж спекотні. У період з грудня по лютий щотижня помирає на 21% більше європейців, ніж у період з червня по серпень (це аргумент в такому впливовому виданні виглядає дивним, адже смертність збільшується в зимові місяці через вірусні захворювання, зокрема останні 3 роки через Covid – iPress).

У минулому зміни цін на енергоносії мали незначний вплив на смертність. Але цьогорічне зростання цін на енергоносії є надзвичайно великим. Ми побудували статистичну модель, щоб оцінити ефект, який може мати цей ціновий шок.

Точні цифри смертності все ще залежать від інших факторів, зокрема температури. За умови м'якої зими збільшення кількості смертей може бути обмежене 32 000 понад середній історичний показник (з урахуванням змін у чисельності населення). Сувора зима може коштувати загалом 335 000 додаткових життів.

The Economist пише про чотири основні фактории, які впливають на те, скільки людей помре в Європі (за межами України) цієї зими. Два найбільш очевидні з них - це тяжкість сезону грипу і температура. Холод допомагає вірусам. Він пригнічує імунну систему, дозволяє патогенним мікроорганізмам довше виживати в повітрі і змушує людей скупчуватися в закритих приміщеннях. Крім того, коли температура тіла падає, кров згущується і її тиск підвищується, що підвищує ризик серцевих нападів та інсультів. Подразнені дихальні шляхи також можуть перешкоджати диханню. У Британії щотижнева смертність від серцево-судинних причин взимку на 26% вища, ніж влітку. Смертність від респіраторних захворювань - на 76% вища. Ці смерті концентруються серед людей похилого віку. По всій Європі в найхолодніші місяці помирає на 28% більше людей у віці від 80 років - на яких припадає 49% загальної смертності - ніж у найтепліші.

Дивно, але розрив у сезонних показниках смертності більший у теплих країнах, ніж у холодних. У Португалії щотижня взимку помирає на 36% більше людей, ніж влітку, тоді як у Фінляндії - лише на 13% більше. Холодні країни мають краще опалення та ізоляцію. (Все ж здається смертей в холодніших країнах менше, бо віруси в умовах морозної погоди гірше циркулюють, аніж у відносно теплій зимі на Півдні Європи – iPress). Вони також, як правило, надзвичайно багаті і мають відносно молоде населення. Однак, якщо порівнювати температури всередині країн, а не між ними, дані підтверджують, що холод вбиває. В середньому, взимку, коли температура на 1°C нижча за норму для даної країни, помирає на 1,2% більше людей.

Ціни на енергоносії, третій основний фактор, що впливає на смертність взимку, також відносно стримані. Хоча оптові ціни на паливо коливаються, багато урядів встановили граничні ціни на енергоносії для домогосподарств. Більшість з цих обмежень значно перевищують минулорічні витрати, але вони захистять споживачів від подальшого зростання ринкових цін.

Останній елемент, однак, є набагато менш визначеним: взаємозв'язок між витратами на енергоносії та смертністю. Ми оцінюємо це за допомогою нашої статистичної моделі, яка прогнозує, скільки людей помирає протягом кожного зимового тижня в кожному з 226 європейських регіонів. Модель застосовується до країн ЄС-27, за винятком Мальти, а також Великобританії, Норвегії та Швейцарії. Вона прогнозує смертність на основі погоди, демографії, грипу, енергоефективності, доходів, державних витрат і витрат на електроенергію, які тісно пов'язані з цінами на широкий спектр опалювального палива. Використовуючи дані 2000-19 років - ми виключили 2020 і 2021 роки через covid-19 - модель виявилася дуже точною, пояснюючи 90% варіацій рівня смертності. Коли ми перевірили її прогнози на роки, які не використовувалися для її формування, вона показала майже такі ж результати.

Високі ціни на паливо можуть посилити вплив низьких температур на смертність, утримуючи людей від використання тепла та підвищуючи їх вразливість до холоду. За середньостатистичних погодних умов модель показує, що зростання цін на електроенергію на 10% пов'язане зі збільшенням кількості смертей на 0,6%, хоча це число більше в холодні тижні і менше в помірні. Академічне дослідження американських даних у 2019 році дало аналогічну оцінку.

В останні десятиліття споживчі ціни на енергоносії мали лише помірний вплив на зимову смертність, оскільки вони коливалися в досить вузькому діапазоні. У типовій європейській країні, за умови незмінності інших факторів, підвищення ціни на електроенергію з найнижчого рівня у 2000-19 роках до найвищого підвищує модельну оцінку щотижневої смертності лише на 3%. І навпаки, зниження температури з найвищого рівня за цей період до найнижчого збільшує їх на 12%.

Зараз, однак, ціни вийшли за межі свого попереднього діапазону. Зростання вартості електроенергії з урахуванням інфляції з 2020 року на 60% більше. Як наслідок, взаємозв'язок між витратами на електроенергію та смертністю в цьому році може поводитися інакше, ніж у минулому. У таких випадках, як в Італії, де вартість електроенергії зросла майже на 200% з 2020 року, екстраполяція лінійного зв'язку дає надзвичайно високі оцінки смертності.

Дві інші змінні, відсутні в довгострокових даних, також можуть вплинути на рівень смертності в цьому році. Багато країн запровадили або розширили схеми грошових виплат, щоб допомогти людям оплачувати рахунки за енергоносії, що має певною мірою знизити рівень смертності нижче очікуваного за моделлю. А covid-19 може або підвищити смертність - зробивши ще більш небезпечним тремтіння в холодну погоду - або знизити її, оскільки вірус вже вбив багато старих, немічних людей, які є найбільш вразливими до холоду.

Така невизначеність ускладнює впевнене прогнозування смертності в Європі цієї зими. Єдиний твердий висновок, який дає наша модель, полягає в тому, що якщо тенденції 2000-19 років продовжать застосовуватися в 2022-23 роках, енергетична зброя росії виявиться дуже потужною. При цінах на електроенергію, близьких до нинішніх, за звичайну зиму загине приблизно на 147 000 людей більше (на 4,8% більше, ніж у середньому), ніж якби ці ціни повернулися до середнього рівня 2015-19 років. При помірних температурах - використовуючи найтеплішу зиму за останні 20 років для кожної країни - ця цифра впаде до 79 000, що на 2,7% більше. А при холодних температурах, використовуючи найхолоднішу зиму в кожній країні з 2000 року, вона зросте до 185 000, тобто на 6,0%.

Розмір цього ефекту варіюється в залежності від країни. В Італії прогнозується найбільше смертей через стрімке зростання цін на електроенергію та велику кількість старіючого населення. Модель не враховує нові щедрі субсидії для домогосподарств в Італії, які зосереджені на бідніших споживачах. Ці трансферти мають бути дуже ефективними, щоб компенсувати такі високі ціни. Естонія та Фінляндія також мають погані показники в розрахунку на одну особу. З іншого боку, Франція та Великобританія, які встановили граничні ціни, мають досить непогані показники, а прогнозований рівень смертності в Іспанії майже не змінився. В Австрії, яка обмежить ціни на електроенергію до скромного ліміту використання на рівні 0,10 євро за кіловат-годину, очікується зниження смертності.

Для Європи в цілому, за оцінками моделі, кількість смертей, спричинених підвищенням цін на енергоносії, перевищує кількість солдатів, які, як вважається, загинули в Україні, на 25 000-30 000 з кожної сторони. Порівняння за втраченими роками життя дало б інший результат, оскільки снаряди та кулі здебільшого вбивають молодих, тоді як холод вбиває людей похилого віку. Крім того, у війні загинуло щонайменше 6,500 цивільних осіб. Враховуючи атаки росії на українську інфраструктуру, європейською країною, в якій холод забере найбільше життів цієї зими, безсумнівно, буде Україна.

Збиток, який пан путін завдає Україні, є величезним. Ціна для її союзників менш помітна. Проте з настанням зими їхня відданість вимірюватиметься не лише допомогою і озброєнням, а й життями.