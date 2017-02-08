Відставка на мільйон: Колишній прокурор скуповує квартири у центрі столиці

Колишній очільник Головного управління представництва в суді Генеральної прокуратури Олег Кучер за час перебування на посаді приватизував дві службових квартири.

Після звільнення, він з дружиною став власником 5 квартир у центрі Києва, повідомляють "Наші гроші з Денисом Бігусом" із посиланням на проект "Декларації".

28-річний син Олега Кучера Вадим зараз теж працює в прокуратурі - на посаді першого заступника керівника Київської місцевої прокуратури №10. Згідно його декларації за 2016 рік, він живе у квартирі площею 63 кв. м. Вона була надана Олегу Кучеру в 2003 році у якості службової, а в 2008-му приватизована його дружиною Інною.

Вадим Кучер володіє гаражем площею 59 кв. м на Софіївській Борщагівці. На супутникових знімках видно, що він знаходиться на одному подвір’ї з будинком площею 547 кв. м, власницею якого також є Інна Кучер. Згідно витягу із Реєстру речових прав на нерухоме майно, він був їй подарований у 2011 році.



Фото: bihus.info

У вересні 2014 року Олег Кучер приватизував ще одну державну квартиру площею 141 кв. м, що знаходиться у будинку бізнес-класу на бульварі Дружби народів 14-16. У 2016 році він купив 3 квартири загальною площею близько 110 кв.м у будинку по вулиці Гоголівській 1-3, неподалік Центрального цирку. Його дружина теж володіє тут 30-метровою квартирою і 260-ма "квадратами" нежитлових приміщень. Ціни на житлову нерухомість у цьому будинку стартують від 1300 доларів за "квадрат", тому самі лише квартири подружжя Кучерів мають коштувати близько 180 тис. доларів. А нежитлові приміщення, згідно декларації Вадима Кучера за 2015 рік, обійшлися його матері в 2011-му в понад 30 тис. доларів.

Окрім цього, Інна Кучер має майже півгектара землі на березі річки Десни у Вишгородському районі, а Олег Кучер у 2015 році придбав квартиру площею 89 кв. м у самісінькому центрі Києва - у Михайлівському провулку, всього в 5 хвилинах ходьби від Майдану Незалежності. Згідно єдиного знайденого оголошення про продаж нерухомості у цьому будинку, ціна квадратного метра тут - 3,5 тис. доларів. Тобто квартира екс-прокурора має коштувати понад 310 тисяч.



Фото: bihus.info

Із транспортних засобів Вадим Кучер володіє автомобілем Land Rover Discovery 2007 р. в., а його мати на початку 2016-го стала власницею чотирирічного LEXUS LX 570. Також, згідно декларації Вадима Кучера за 2015 рік, вона володіла Mercedes-Benz ML-350, але чи зараз автівка продовжує знаходитися в її власності - невідомо.

Головне управління представництва в суді Генеральної прокуратури України Олег Кучер очолював з листопада 2005 по липень 2014 року. Не зважаючи на значний стаж роботи в старій системі, його було звільнено не одразу після зміни влади. Зайнявши посаду першого заступника у власному відділі, Кучер встиг навіть взяти участь у розслідуваннях злочинів попередньої влади.

Зокрема, у квітні 2014 року на брифингу він повідомив про завершення перевірки відносно законності передачі в оренду землі під "Межигір'ям".

Прізвище Кучера також було в списку тих, кого відмовився люструвати Генпрокурор Віталій Ярема. Врешті решт, Олег Кучер був звільнений 1 грудня 2014 року.

За матеріалами: "Наші гроші з Денисом Бігусом" і проект "Декларації"