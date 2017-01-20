Як "розпилюються" мільярди призначені для переселенців і відновлення Донбасу

Житло і робота - дві головні проблеми 1,7 млн біженців зі сходу. Але їх вирішення жоден проект не торкнувся. Реально в нашій країні переселенці не мають жодних пільг в оподаткуванні, працевлаштуванні і кредитуванні і за 2,5 роки що триває війна, уряд навіть не приступив до вирішення хоча б однієї з цих проблем...

Переселенці ледве зводять кінці з кінцями, перебуваючи у відчайдуших злиднях, люди в прифронтовій зоні живуть в розбитих будинках, а в цей час в Україні "освоюються" (цим мерзенним слівцем чиновники називають "розпил") мільярди... Лідери в цій діяльності - обласні цивільні та військові адміністрації, міністерство соцполітики та у справах ВПО - розподіляють такі божевільні суми, що можна було б кожному сімейству біженців придбати по скромній квартирці, відремонтувати кожен знищений війною будинок...

Окупована територія

Фінансування окупованого Донецька демонструє подвійні стандарти і лицемірство можновладців. Активіст Тетяна Маляренко, вивчивши сайт управління статистики Донецької області, зауважила, що, виявляється, у 2016 році були офіційно зареєстровані українським урядом прямі закордонні інвестиції в окупований Донецьк, що складали більше 50% іноземних надходжень в економіку області. "Чесно кажучи, мене це здивувало. Значить, прямі іноземні інвестиції в економіку окупанта український уряд схвалює?", - дивується Тетяна.

Пройшовшись по цьому посиланню - http://www.donetskstat.gov.ua/region/detailed/priami-inozemni-investytsii-aktsionernyi%20kapital/20160000/ - можна побачити, що $888 тис отримала "столиця ДНР" за згодою української влади, яка бореться з бабусями, що везуть через КПВВ зайві пакунки продуктів (контрабанда!) і отримують українські пенсії (фінансування тероризму!).

Погляньте на скрін звіту із сайту Управління статистики. Червоним обведено міста, що повністю контрольовані "ДНР" і отримали іноземні інвестиції. Як пояснили в органі влади - кошти отримали ті підприємства, які перереєстровані в Україні, але за фактом працюють в "ДНР". Не секрет, що всі вони так само відрахувують гроші в "економіку республік", але на це дивляться крізь пальці.

Переселенці

Нещодавно переселенець Олександр Петров зробив вибірку із витрат на переселенців за 2015 рік. Внутрішньо переміщені особи (як називають донбаських біженців чиновники) і жителі прифронтових районів ледь животіють, не підозрюючи, що:

На швидке реагування на проблеми переселенців витратили $6 320 000. (Розпил Міністерства соцполітики),

На підтримку стабілізації громад на Донбасі пішло $1 400 000. (Це "освоїли" Донецька і Луганська обласні ВЦА),

На підтримку забезпечення захисту прав людини і верховенства права в законодавчій і судовій практиці витратили 75 250 євро (Комітет ВР з питань євроінтеграції),

На покращення умов життя і адаптацію переміщених осіб - 251 859 євро (Чернівецька облрада),

Створення сучасної моделі управління ринком праці - 651 304 євро (Хмельницька облдержадміністрація),

На соціальну інтеграцію переміщених сімей посилання - 1 971 137 євро (Київська обладміністрація, Міжнародна благодійна організація "Партнерство "Кожній дитині").

"Канадське експортне агентство надало кредит в розмірі 200 млн. Канадських доларів (158 млн дол. США) на 5 років під 1,43% річних. На це можна було закупити аж 4514 квартир ... ", - пише блогер переселенець Олександр Петров.

Житло і робота - дві головні проблеми 1,7 млн біженців зі сходу. Але їх вирішення жоден проект не торкнувся. Реально в нашій країні переселенці не мають жодних пільг в оподаткуванні, працевлаштуванні і кредитуванні і за 2,5 роки що триває війна, уряд навіть не приступив до вирішення хоча б однієї з цих проблем ... Крім боксів, в яких люди не особливо хочуть жити (на них витратили по 30 тис євро за один бокс, і вони пустують), можна було б просто купувати для ВПО дешеве житло на вторинному ринку. Наприклад, в місті Слов'янськ за $9 тис. Зараз можна купити квартиру з євроремонтом в центрі міста - і це буде "елітний варіант", а є позиції вдвічі дешевше.

Якщо не покупка, то кредитування під державні гарантії та мінімальні відсотки могли б стати відмінним виходом. На людей, у яких житло зруйновано війною, отриманих від донорів грошей з лишком вистачило б. Але до сих пір відсутня урядова програма кредитування ВПО...

"Іноземні кредити будемо віддавати ми з вами, а прожирають їх ті, хто при владі. Уряд США вже виділив дві кредитні гарантії Україні по $1 млрд кожна, під них випущені єврооблігації (в 2014 і 2015 рр. під 1,844% і 1,847% річних відповідно). Можуть бути отримані гарантії ще на 1 млрд, але для цього має бути отриманий транш МВФ, а українська влада повинна продемонструвати прогрес в боротьбі з корупцією. Тобто, два мільярди пішли в облігації! На них дехто заробляє, а грошей і боротьби з корупцією НІ! 2 млд це 57142 квартири! Яких знову не побачать справжні ВПО". А в цілому дані на суму в кілька мільярдів "баксів", як кредитних так і "дармових", за моїми розрахунками, дозволили б придбати 100 тис двокімнатних (55м.кв) квартир в цінах Дніпра", - говорить Олександр Петров.

Можна торкнутися і окремих регіонів. У Полтавській області для ВПО Представництвом Євросоюзу в Україні було витрачено 1 036 204 €.

"Питання про допомогу ВПО навіть не варто, питання стоїть: як зробити вигляд, що у нас немає ніяких проблем з переселенцями, і вид такої вони роблять непогано, - коментує донецький політолог і активіст Станіслав Федорчук. - До моєї мами перед НГ приїхали представники однієї поважної організації, і кажуть: "А давайте ми вас будемо фотографувати? Вона відповідає: "Вибачте, я одягнена не так, та й який сенс?". "Ну, розумієте, нам треба відзвітувати". "Про що?". "Може, вам психологічна допомога потрібна?". Мама каже: "У нас з дровами проблема - з цим допомогли б, навіть за мої гроші, а від того що ми з вами поговоримо навряд чи дрова з'являться ...".

Збиралися створити умови для перебування та інтеграції ВПО в Полтавській області, але місцеві журналісти провели розслідування і з'ясували, що жоден проект, що отримав європейський грант, так і не був реалізований! І це типова ситуація для всієї України. (www.facebook.com/ruslan.dn/posts/1273860936022198).

Зокрема, полтавчани збиралися витратити гроші на створення тимчасового притулку для переселенок з дітьми, але робота так і не закипіла...

Перспективи

Але є моменти і пострашніше. "Державні мужі" бажають витратити в поточному році 522,96 млн грн (!) На семінари для пенсіонерів ... Ось як це непорозуміння коментує радник міністра у справах окупованих територій і ВПО Олеся Цибулько:

"Проведення курсів для пенсіонерів та інвалідів "Поза поколіннями" - ініціатива" Інформацйні технології Мінсоцполітики" і виконкому Бердянської міськради, там є і державний (3/4), і місцевий бюджет (1/4 частина). І якщо не буде зауважень до цього пункту, то Мінсоцполітики все зробить. Ми це публікуємо хоча б, але відкидати не можемо без підстав, тому що гроші їх. Підставою можуть бути зауваження громадськості. Але поки вони щось не дуже активні".

Є в планах міністерств і ще одні таємничі курси з дотепним назвою "Інтелектуальна спроможність", які обійдуться майже в мільярд, а точніше - в 959,02 млн грн ...!

Вивчити всі проекти, запропоновані в рамках Держпрограми відновлення і розвитку світу в східних регіонах (мова йде про п'ять областях) можна, пройшовшись по цьому посиланню:

http://mtot.gov.ua/uvaga-ogolosheno-provedennya-gromadskyh-publichnyh-obgovoren-proektu-derzhavnoyi-tsilovoyi-programy-vidnovlennya-ta-rozbudovy-myru-v-shidnyh-regionah-ukrayiny/

Директор з розвитку "Єдиного координаційного центру "Донбас" Руслан Ригованов проаналізував даний проект (повна назва: "Проект Державної цільової програми відновлення та розвитку світу в східних регіонах України", схвалений розпорядженням Кабміну від 31 серпня 206 р), представлений на розгляд Міністерством по питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України. І виявив не менше 23 пунктів недоцільного використання коштів різних бюджетів і міжнародних донорів.

До вашої уваги - повний список сумнівних витрат:

1. створення електронного реєстру пацієнтів Луганської області в размірі 19,76 млн грн .;

2. проведення курсів для пенсіонерів та інвалідів "Поза поколіннями": Інформаційні технології за 522,96 млн грн .;

3. проведення курсів тренінгів "Інтелектуальна спроможність" вартістю 959,02 млн грн .;

4. реконструкцію комунального закладу "Луганський обласний позаміській заклад оздоровлення та відпочинку« Берізка" Станично-Луганський район, с. Макарове) вартістю 10,0 млн грн .;

5. реконструкцію комунального закладу "Луганський обласний позаміській заклад оздоровлення та відпочинку "Сонячний"(Станично-Луганський район, с. Макарове) вартістю 15,0 млн грн .;

6. Відновлення повноцінної ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ СОЦІАЛЬНОГО захисту населення через сучасні соціальні "Прозорі офіси" в размере 450,0 млн грн .;

7. Розширення послуг опалення в населених пунктах Донецької області, что пріймають ВПО, Шляхом прокладення 68 км Додатковий мереж вартістю 283,2 млн грн .;

8. проведення ремонту 38 котелень в ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ вартістю 146,1 млн грн .;

9. проведення капітального ремонту теплових мереж м. Авдіївка протяжністю 0,786 км вартістю 11,541 млн грн .;

10. реконструкцію 15 котелень з улаштування твердопаливних котлів у м. Родинське та м. Покровське вартістю 171,6 млн грн .;

11. прокладення резервних ниток напірніх каналізаційних колекторів в ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ (18,4 км) вартістю 1091,9 млн грн .;

12. розробка ПКД на реконструкцію або капітальний ремонт систем водопостачання та модернізацію очисних споруд (44 одиниці) вартістю 119,9 млн грн .;

13. реконструкцію очісної споруди в смт Водянське вартістю 15,0 млн грн .;

14. реконструкцію водоводів м. Покровське "Західний" та "Південний" м. Маріуполь (19 км) вартістю 95,0 млн грн .;

15. проведення капітального ремонту та реконструкції діючіх очисних споруд (Попаснінській район) - 15,0 млн грн .;

16. Розробка системи екологічного моніторингу (на регіональному, теріторіальному та об'єктивному рівнях) СПОСТЕРЕЖЕНЬ вартістю 120,0 млн грн .;

17. моніторинг ґрунтів сільськогосподарських угідь Донецької області вартістю 120,0 млн грн .;

18. розробка проектів Відновлення водовідлівніх шахтних комплексів, водовідведення шахтних вод та водопониження на підтопленіх теріторіях вартістю (6 шт.) 720,0 млн грн .;

19. розбудову спортивної інфраструктурі (46 об'єктів) вартістю 1190,3 млн грн .;

20. організацію Центру розвитку бізнесу (бізнес-хаб) у м. Маріуполь вартістю 500,0 млн грн .;

21. создания інформаційного центру для інформування населення про стан навколишнього середовища у м. Маріуполь вартістю 1000,0 млн грн .;

22. будівництво Будівлі Луганської обласної філармонії у м. Сєвєродонецьк вартістю 180,0 млн грн .;

23. розроблення проектів землеустрою относительно встановлення (зміни) меж об'єднаних територіальних громад Донецької області (41 проект) на суму 66,0 млн грн.

"Розподіл коштів в рамках Проекту Програми є непрозорим і незрозумілим, наприклад - виділення 25,0 млн грн. на відновлення закладів оздоровлення в Станично-Луганському районі Луганської області, тобто в безпосередній близькості від лінії розмежування зараз недоцільно - є реальний ризик, що ці об'єкти можуть бути пошкоджені або знищені в ході боїв. Крім того, інші міста на лінії зіткнення, які несуть найбільші витрати по відновленню, не отримають коштів взагалі - навіть на відновлення лікарень, шкіл та інших об'єктів, наприклад: Авдіївка, Торець. Заслуговує на увагу, що ні проведення заходів з гуманітарної і соціальної деокупації, ні заходів щодо створення умов для розвитку малого і середнього Проектом Програми не передбачено ... Цільових заходів з надання компенсації за втрачене майно Проект Програми також не містить. Ніяких громадських слухань в містах щодо проектів, на які планується витратити кошти не проводилося. В результаті - громадськість дивується - чому ті чи інші проекти увійшли в Проект Програми та повинні бути профінансовані ... ", - зазначає переселенець і активіст Руслан Ригованов, стверджуючи, що за п'яту частину цих коштів можна не тільки вирішити всі проблеми ВПЛ з житлом, а й перезапустити депресивні регіони.

За словами активіста, його зауваження по 23 пунктам - лише найбільш "кричуща2 частина з планів чиновників, кожен з яких викликає сумніви.

Відновлення звільнених територій

Відновлення вимагають котельні, будинки культури, школи ... Але в місті Щастя раптом вирішили за 2,5 млн. Грн. відремонтувати велосипедну доріжку! У прифронтовому містечку ця потреба, якщо запитати думки місцевих, не потрапила б в пріоритети перших 30 пунктів.

"Які велодоріжки в населеному пункті, де 2,5 км доріг всього і якихось 20 км до лінії розмежування! - обурюється Руслан Ригованов. - Я зі Щастям розмовляв. Половина селища знищена війною, а в програму МінТОТа включені доріжки ?! Підстав для УД за такими фактами, я вважаю, хоч відбавляй".

Сама стратегія відновлення Донецької області, розробка якої фінансувалася ООНівською програмою, так само викликає масу питань - вона передбачає турботу про морально-застарілої промисловості, розвиток Донбасу в якості сировинного придатка, і ніякої інновації...

Галина Олейникова (в 2014 році була членом штабу по переселенцям при Львівській ОДА) вивчала те, що впроваджено в її рідному містечку Бахмуті і стосується допомоги переселенцям і прифронтовим територіям. Чи не може збагнути - чому не провели для початку аудит постраждалих об'єктів, що не відокремили ті, які виглядали "розбомблений" задовго до початку бойових дій, від тих об'єктів, які дійсно зруйнувала війна.

"У 2014-15 році по Бахмуту було озвучено близько 1000 об'єктів, на відновлення яких отримали фінансування, але місто так сильно не постраждало в процесі АТО, і звідки взялася тисяча об'єктів мені особисто не зрозуміло ... Крадуть безбожно - ось приклад: реконструкція центральної поліклініки в Бахмуті. За проектом передбачалася термомодернізація, а це значить - утеплення має бути в 10 см. мінвати, облицювання штукатуркою. Але за фактом утеплили на 5 см. І пластиковим сайдингом, що взагалі-то заборонено (пожежна безпека не дозволяє використовувати легко займистих матеріал). Коли звернулися в поліклініку: "Що таке, чому?", Міськрада погодила зміни, але зберіг бюджет. У підсумку вийшло - бюджет дорогою, а результат дешевка. На згадку врізався ще проект міжнародної допомоги переселенцям по Маріуполю (він є на сайті міськради), за яким було відремонтовано гуртожиток і 5 міських амбулаторій, куплені тролейбуси. Справа хороша, але ці гроші призначалися переселенцям. Як тролейбуси пов'язані з проблемами ВПО? В цілому витратили на фінансування близько 4 млрд. В минулому році, в 2017-му планується не менше, але для населення нічого як не було, так немає, звичайним людям результати вкладень непомітні".

Міжнародна допомога

Ось ще предмет для вивчення - Мінекономіки і розвитку створило сайт, де можна дізнатися все про міжнародну допомогу: http://openaid.gov.ua/uk

"290 діючіх проектів, $ 12,190,549,736 - загальна сума допомоги", - переможно повідомляє сайт. А ефект хто бачить? Станом на 01.12.2016 року на вирішення основних проблемних питань внутрішньо переміщених осіб з різних джерел було виділено - 256 850 052€, 40 826 354$ і 7 000 000 kr - шокує сайт. А як використані гігантські суми?

Переселенець і активіст Олег Поліванов (http://vpl.in.ua/dengi/) зайнявся вивченням, і ось що з'ясував: на оновлення соціальних послуг та облаштування світу тільки в Донецькій і Луганській областях за Програмою розвитку ООН витрачено 5 104 211 $ ( проект завершений). А по факту - третина переселенців змушені скоротити витрати на їжу через брак коштів, близько 40% ВПЛ можуть дозволити собі тільки їжу, а задовольнити базові потреби в стані лише 27% ...

Міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини витратило 21 млн євро (проект завершений) на поліпшення умов для надання муніципальних послуг в Луганській області, але за відгуками людей, зазначає Олег Поліванов, а плутанина і бардак в соціальних, муніципальних владних організаціях панують - дужче ... На соціальну інтеграцію та примирення ВПО в Київській області представництво Євросоюзу в Україні витратила 1 971 137 € (проект завершений) а переселенці кажуть, що відчувають набагато більше утисків в порівнянні з 2014 роком ...

"Люблять лаяти громадські організації словом "грантожер", але ж вони мають крихти. Зате держава - найбільший одержувач грантів, діючі проекти міжнародної допомоги "їдять" облдержадміністрації та міністерства, а до споживачів доходить пшик", - каже Галина Олейникова.

Сумнівно-успішні міжнародні проекти втрачають свою загадковість, коли дізнаєшся, які люди проникли в авторитетні інституції та представляють їх в Україні ... Наприклад, в ОННівській програмі розвитком громадських рад займається якась Жученко Ірина Валеріївна - людина з ПР, яка все життя пропрацювала в адміністрації у мера Артемівська. Вона ж за оонівські гроші відремонтувала приміщення, яке призначалося за проектом для розміщення переселенців, але виявилося об'єктом муніципальної власності, де розмістився ... ахметовський фонд.

Є маса бажаючих нажитися на темі ВПЛ і маса чиновників, зацікавлених в розпилі через лояльних громадських діячів, що сидять на розподілі державних коштів.

"Для розпилу важливо мати під рукою організації, які можна показувати, як діючі. І які можуть складатися в закритому клубі з 10-20 «своїх», які мають бажання отримувати копієчку на свій розрахунковий рахунок (тут логічно згадати інтерв'ю з волонтерами, які розповіли ОРД, як їм в Мінсоц пропонували створити закритий клуб керованих постачальників комерційних вантажів під виглядом гуманітарки - про що докладніше тут: https://ord-ua.com/2016/12/13/kto-kryishuet-kontrabas-v-minsotse-i-ustraivaet-volonteram-travlyu/) і у відповідь вони будуть дуже лояльні", - пояснює активіст і переселенець Федорчук.

Саме кишенькові громадські працівники з числа колишніх працівників обладміністрацій і міськвиконкомів створюють фейковий центри, в яких за сотні мільйонів вчать бабусь працювати за комп'ютерами та проводять семінари-чаювання. Ті ж кишенькові громадські працівники проникають до громадських рад при Мінсоцполітики та МІНДОТ і таким чином імітується видимість громадського нагляду.

А громадські працівники, які не бажають мовчати в ганчірочку, отримують від воріт поворот. "Тут така справа, - пише Станіслав Черногор, заступник голови Громадської ради при ДонОДА, - закрили мені доступ на сторінку Глави ДонОДА Павла Жебрівського за розміщення посилання на сторінку Урядового порталу під постом Жебрівського про ДонАРР. На цій сторінці порталу в типовому положенні про діяльність Агентства регіонального розвитку не вказано, що воно може бути замовником робіт, а виконує виключно консультаційне та інформаційне супроводження проектів регіонального розвитку. На думку Павла Івановича Донецьке АРР мало стати централізованим (по суті - єдиним) замовником робіт з освоєння бюджетних та міжнародних ресурсів, що спрямовуються на відновлення Донбасу. Сходіть до нього на сторінку, ознайомтеся з текстом. Агентство мутно створено, мутно починає свою роботу і сумніваюся, що з таким вдалим стартом, коли в його діяльність вже втручається Антимонопольний комітет, зможе прозоро працювати. Тепер я вже починаю підозрювати, що членів наглядово ради вони будуть намагатися розводити, шо кроликів. Прикро!".

Зріє бунт?

Чому зростає недовіра до влади серед людей в прифронтових містах і переселенців, "тих, хто проголосував ногами" за Україну? Держава в особі своїх представників, як нагорі, так і на місцях, вже третій рік не виконує своїх обов'язків щодо захисту власних громадян. А "уповноважені особи" продовжують безбожно наживатися на війні ...

"Яким чином закопування в землю фантастичних сум поліпшить життя тих же пенсіонерів, на семінари для яких збираються витратити 1,5 мільярда? - Обурюється Станіслав Федорчук. - Уже всі розуміють, що це схема - на семінарах легше відмити гроші. Більше 27 мільярдів виділяється на відновлення Донеччини та Луганщини, але до сих пір у Черниша і Туки (Міністерство у справах переселенців і окупованих територій) не зробили навіть представництва ні в Донецькій, ні в Луганській області. Я дико перепрошую - яким чином це Міністерство, не перебуваючи в прифронтовій зоні, здійснює своє планування? Як вони моніторять ситуацію? Звідки беруть дані про те - що і в якій послідовності треба відновлювати?".

Серед причин такого ганебного стану речей є і юридична складова. "На законодавчому рівні для населення і приватних господарств не передбачено інструментів допомоги - жителям можуть допомагати тільки благодійники, бо Україна не знаходиться в стані війни (з юридичної точки зору) і з тієї ж причини вся відповідальність за окуповані території лежить на Україні. Ось тому на державному рівні ми відновлюємо з бюджету будь інфраструктурне, але не приватні будинки, які постраждали від обстрілів", - каже Галина Олейникова. А чекати від мажоритарників, які пройшли до ВР по донбаських округах, що вони будуть розробляти закони, що захищають своїх виборців, не доводиться, тому що все це з діда-прадіда "регіонали", які займаються за традицією саботажем і лобіюванням особистих інтересів.

Експерти кажуть, що потрібно проводити аудит всієї маси вищезазначених проектів, шукати причини провалу проектів, які вже реалізовані, і карати винних. Міжнародним організаціям допомагати в пошуку надійних партнерів і підрядників. І здійснювати спільний контроль. Але проблему посилює слабкість громадянського суспільства - посадові особи звикли до того, що за ними ніхто "Не доглядає" і оборзелі від безкарності - відчувши в прифронтових регіонах "золоту жилу" (можна відновлювати і відновлювати, собі на користь). А якщо говорити про переселенців, то вони вражені в багатьох правах, включаючи виборче. Багато хто не в змозі витримати принизливої ​​процедури оформлення допомоги для внутрішньо переміщених осіб (442 грн для працюючих і вдвічі більше для людей похилого віку та дітей) і подальших принизливих перевірок на дому. Виїжджають із зони окупації вбиває «ввічливість» на КПП ("До переїжджають відносяться як до нелюди, і всіляко це демонструють, люди нерідко помирають в процесі перетину", - каже колишній макіївчанин Олег Поліванов). Завершує процедуру знущань над людьми "Ощадбанк" - типовий приклад нав'язливого сервісу, від якого пенсіонерам нікуди ні дітися. За новою постановою Кабміну кожні три місяці пенсіонери ВПЛ зобов'язані відмічатися в "Ощадбанку" для ідентифікації. Інакше виплати будуть припинені.

Представники ООН твердять про те, що пов'язувати виплату пенсій з реєстрацією переселенців і влаштовувати надомні рейди - це порушення базисних прав, а уряд - як кіт Васька, який слухає та їсть - винаходить все нові способи дискримінації. Якось: антиконституційне "чіпування" за допомогою... електронного посвідчення для пенсіонерів, слив Міністерством фінансів персональних даних переселенців колекторам ...

Американці і європейці кажуть: ви самі винні, громадяни українці - не вмієте контролювати тих, кого вибираєте. Але навіть те кволенька громадянське суспільство, яке існувало на момент Майдану, зубожіле і підкошене війною, що виїжджає на заробітки за кордон і опускається до стану "не до жиру (відстоювання прав) - бути б живим", втрачає сили і ентузіазм, навіть не намагаючись поставити на місце злодіїв, які прийшли до влади на хвилі Майдану.

Першоджерело: Тетяна Заровная, для "ОРД"